苗栗大千醫院國慶寶寶再添3人 午夜前出生數可能比去年翻倍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院到今晚8點左右，又增加一男兩女3名新生兒， 國慶寶寶人數來到8人，創下近年新高紀錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大千綜合醫院到今晚8點左右，又增加1男2女3名新生兒國慶寶寶人數來到8人，共5男3女，包括中午的2對雙胞胎男寶寶，這數字超越去年6人、前年5人的紀錄，再創新高，另外院內還有2名孕婦待產中，院方表示很可能都會在今晚出生，一舉達到10人，比起前兩年的數字可說「翻倍」。

苗栗市原本是全縣人口最多的鄉鎮市，也是縣治所在地，但人口逐年遞減，被頭份、竹南先後超車，目前在全縣排名第三，8月底人口8萬5974人、9月底統計為8萬5954人，設籍人口又少了20人。

房產業界人士指出，近年來銅鑼科學園區進駐廠商增加，還包括力積電等晶圓大廠，但銅鑼鄉腹地較小，園區不少人還是會選擇在苗栗市置產或租房，也使得苗栗市房地產上揚，但此外溢效應在人口增加的影響有多大，不得而知，但現階段人口統計「生不如死」的效應顯然還未能扭轉。

苗栗市 國慶 新生兒

