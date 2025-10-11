快訊

竹市博愛街5巷車流大 擬設圓環改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市博愛街5巷是光復路往返學府路捷徑，每天尖峰時段逾1300輛機車通行，交通流量大。圖／新竹市議員劉彥伶提供
新竹市博愛街5巷是往返光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段超過1300輛機車通行，龐大車流致生交通隱憂，今年上半年已傳6件車禍，民代呼籲市府重視：新竹市政府表示，已請顧問公司分析事故原因與路型，未來將設圓環改善。

博愛街5巷寬度僅能一輛機車單向通行，但由於連接多條重要道路，可通往竹科、清大、陽明交大、馬偕醫院、十八尖山、新竹高商和市區，上午通勤尖峰車流多達1300輛，下班也有8百餘輛；然而，該路段因路幅窄小，頻傳車禍。

新竹市議員劉彥伶說，許多家長陳情該處人車交織，小孩上學有一定危險，清大學生也抱怨行穿線不連貫，往十八尖山沒有一條安全的人行通道，機車族認為博愛街右轉學府路有視線死角。

新竹市政府委託顧問公司分析事故原因，主因與路型不良與視距受限有關。市府表示，交通改善小組已決議用圓環設計提升該路口安全性，周邊還會規畫實體人行道、停車格及車輛迴轉空間，預估總經費882萬元，後續將向中央爭取補助辦理細部設計及工程發包。

