垃圾費隨袋徵收推動不易 市府加強溝通

聯合報／ 記者陳俊智趙容萱／連線報導

走出雙北，桃園市、台中市推動垃圾費隨袋徵收政策，但付費購買專用垃圾袋難推廣。

桃園市府明年元旦邁出第一步，環保局表示，目前垃圾費隨水費徵收，改隨袋徵收後，三口之家每年可省200至400元。不少民眾認為，專用垃圾袋尺寸固定、不便利。

「很多人不知道早就在付垃圾費！」桃園市環境管理處長張書豪說，目前垃圾費隨水費徵收，每度收3.7元，用多少度水就會收多少垃圾費，但用水量與垃圾量無相關性，從使用者付費角度來看，隨袋徵收才符合公平原則。

桃市府表示，針對明年第一階段推動，設計33公升、75公升、120公升共3種尺寸，參照雙北以每公升0.36元計算；以三口之家計算，若作好垃圾分類，減少垃圾袋使用量，每年可以節省200至400元處理費。

台中市環保局長陳宏益表示，雙北實施垃圾費隨袋徵收後，垃圾約減量2成，民眾負擔的處理費更便宜，但要扭轉民眾觀念不易，需要花更多時間溝通，將加強宣導。

有台中市民說，垃圾費隨袋徵收省不了多少錢，但買專用垃圾袋很麻煩，尺寸規格固定，若垃圾不多，為了遷就袋子大小，還得把垃圾堆在家中，乾脆隨水費徵收就好。

台中市議員陳淑華認為，前市長胡志強任內也曾研議此事，但未曾實施，新政策各有得失，市府應著重政策各面向對外溝通，不論價格、便利性或垃圾袋鋪貨通路等，都要考慮民眾的接受度。

