桃園垃圾費隨袋徵收 首波對象出爐

雙北垃圾費隨袋徵收推動多年，桃園市明年元旦將跟進實施，首波適用對象為機關學校與傳統市場等，桃市府已舉辦30場說明會，仍有攤商大嘆「霧煞煞」；議員批評，市場外的攤商不受限制，對守法業者不公平。桃園市環保局表示，近期將發放1個月份專用垃圾袋，12月試辦、宣導，並加強破袋檢查。

台中市環保局宣稱推動垃圾費隨袋徵收多年，迄今仍無具體進度。中市環保局去年在5處社區試辦，但僅記錄垃圾量，未使用付費專用袋，垃圾減量效果不明顯。

桃園市府近年在龜山、八德等與新北市交界的鄰里，實施專用垃圾袋，防堵新北民眾跨區亂倒垃圾，市府前年編列1.17億元預算執行隨袋徵收，但坊間反彈大，議會認為未充分溝通，將預算整筆刪除。

桃園市環保局表示，垃圾費隨袋徵收有助於垃圾分類與減量，明年編列2000萬元預算，首波鎖定桃園境內的公家機關、學校與傳統市場，上月迄今已召開30場說明會，明年起都需買專用垃圾袋，違者將開罰。

據了解，被鎖定的市場攤商認為「買袋子要多花錢」，憂賣菜利潤變薄，紛陳情反對。桃園市議員呂林小鳳說，市場周邊店家陳情，擔心被歸為市場業者，丟垃圾要用專用袋；市場周邊違規攤販多，但市場內要買專用袋，市場外卻免用，守法業者心裡不平，市府應重視。

環保局表示，桃園市人口增加，垃圾量也增加，隨袋徵收能減少垃圾量；明年僅針對部分對象實施，傳統市場外的攤商雖不用買專用袋，但會加強破袋檢查，將視成效再決定擴大實施期程。

台中市石岡區推動垃圾隨袋徵收超過20年，但始終難以全市推廣。環保局長陳宏益說，去年在5處社區試辦，住戶不須花錢買專用袋，僅記錄垃圾子車清運量，垃圾減量效果不明顯。

中市環保局評估，市民對隨袋徵收等於要多花錢買垃圾袋的觀念，仍需多溝通，將廣納意見再評估推動對象與期程；初步先增加破袋檢查，強化垃圾分類與減量。