就這樣算了？諾貝爾和平獎花落別家 川普社群靜悄悄

張榮味席開70桌「國慶便當宴」 親曝動員家族力挺郝龍斌原因

三義木雕藝術節開場 3座大象根雕「大團圓」成打卡熱點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
今年木雕節凸顯「象」的意含，木雕館30年前開館，立於館前廣場左．右側的2座大象根雕一直是最醒目的象徵，另外一座大象根雕原本置於苗栗縣立圖書館，今年終於「大團圓」在館前廣場鼎立，在木雕節成了遊客「打卡」熱點。記者胡蓬生／攝影
2025三義木雕藝術節系列活動「木藝慢活嘉年華」今天登場，將一連3天在三義木雕博物館、館前廣場及水美藝術街商圈安排木雕創作展覽、藝文表演與在地特色活動，今天首日就吸引大批人潮。

木雕節首日活動上午11點開始，以祭祀巧聖先師魯班公為木雕節熱鬧揭開序幕，下午由三義鄉親及社區帶來才藝及歌 舞表演，展現活力。縣長鍾東錦下午3點到場主持開幕式，並公布今年台灣國際木雕藝術競賽的4項大獎及 「台灣木雕薪傳成就獎」得主。

台灣木雕薪傳成就獎由黃弘彥獲得，台灣國際木雕競賽傳統工藝類工藝經典大獎得主為吳忠霖，作品為「盼」、裕隆木雕薪傳獎由許哲源獲得，作品為「桃喜二童趣」；當代木雕類大獎為林虹妤，作品為「破空」；裕隆木雕創新獎得主為李承翰，作品「雨後-顛倒世界」。

今年木雕節凸顯「象」的意含，木雕館30年前開館後，立於館前廣場左．右側的2座大象根雕一直是最醒目的象徵，另外一座大象根雕原本置於苗栗縣立圖書館，三座大象根雕今年終於「大團圓」在館前廣場鼎立，成了遊客「打卡」熱點。

縣府指出，今年三義木雕藝術節內容相當豐富，在木雕博物館內可欣賞國際木雕藝術交流展、國際木雕競賽作品展，還可組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」，館外廣場可體驗玩木頭的樂趣，包括雙人鋸木、電鋸體驗、車製文昌筆、趣味童玩遊戲。

還有大象鑰匙圈、童玩竹蜻蜓、手鋸原木親子木藝DIY，還可欣賞木雕大師現場創作表演及親子互動的藝文表演與文創市集；在水美商圈安排客家歌謠表演、木藝探險王闖關大挑戰、三代職人實境創作展演及竹編風鈴、木製鑰匙圈、檜樂留言夾、木製雷雕書籤等多項DIY體驗。

另外，為鼓勵民眾到三義欣賞木雕藝術、體驗慢城生活，特別規畫了「品三義．慢城心旅」觀光巴士小旅行，帶大家漫步三義文化景點，體驗木雕藝術之美。

木雕館今年更集結多件三義木雕藝術家的作品辦公益回饋，木雕藝術愛好者收藏購買的木雕作品，將提撥一定比例的金額捐助在地社福單位，希望三義木雕節不僅是場木雕藝術的觀賞與體驗，更是文化藝術與社會公益結合的平台。

木雕節活動將持續到10月12日，館內交流展、創作競賽展將展至10月19日， 縣府歡迎全國遊客趁國慶連假到苗栗賞木雕、玩木頭、遊山城，活動詳情可上http://www.sanyi-woodart.com.tw查詢。

三義木雕節今天登場，館外廣場可體驗玩木頭的樂趣，包括雙人鋸木、電鋸體驗、車製文昌筆、趣味童玩遊戲，還有大象鑰匙圈、童玩竹蜻蜓、手鋸原木親子木藝DIY等節目。記者胡蓬生／攝影
今年工藝經典大獎由吳忠霖獲得，作品為「盼」。圖／苗栗縣政府提供
三義木雕節今天登場，館外廣場可體驗玩木頭的樂趣，包括雙人鋸木、電鋸體驗、車製文昌筆、趣味童玩遊戲，還有大象鑰匙圈、童玩竹蜻蜓、手鋸原木親子木藝DIY等節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長頒獎表揚獲得台灣木雕薪傳成就獎的木雕家黃弘彥。圖／苗栗縣政府提供
今年木雕節凸顯「象」的意含，木雕館30年前開館，立於館前廣場左．右側的2座大象根雕一直是最醒目的象徵，另外一座大象根雕原本置於苗栗縣立圖書館，今年終於「大團圓」在館前廣場鼎立，在木雕節成了遊客「打卡」熱點。記者胡蓬生／攝影
2025三義國際木雕藝術節今天下午舉行開幕式。圖／苗栗縣政府提供
