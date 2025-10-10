歡慶國家生日！苗栗迎來6國慶寶寶 各地高額生育津貼難抵人口減少

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來1名國慶男寶寶，這名孕婦採取剖腹產，母子均安，為全院增添國家節慶的喜悅；頭份是全縣人口最多的鄉鎮市，也是唯一超過10萬人口的城市，前三年為恭醫院接生的國慶寶寶都是2人，今年到下午4點只有一名國慶寶寶出生。

院方表示，今天中午生下國慶寶寶的孕婦已39歲，屬於高齡產婦，先前產檢就已決定採取剖腹產，今天出現產兆，中午採剖腹產生下男嬰。

院長李文源強調，感謝產房團隊的專業付出，確保產程順利與安全，為恭將持續以專業與貼心的照護，陪伴每個家庭迎接新生命的到來，今年為恭醫院更衛生福利部「優化兒童醫療照護計畫」補助，持續精進婦幼照護品質，提供孕產婦與新生兒更完善、安全的醫療服務。

苗栗市大千綜合醫院到今天中午迎來5個國慶寶寶，其中有2對是雙胞胎，目前院內還有3名孕婦待產中。

苗栗縣受到「生不如死」的影響，全縣人口持續減少，今年9月底人口為53萬2053人，比8月53萬2203人又少了150人，但頭份、竹南受到新竹科學園區、竹南科學園區的發展影響，可說是全縣「唯二」人口成長的鄉鎮市，頭份8月設籍人口有10萬8254人，9月增至10萬8269人，增加了15人，竹南8月設籍人口91355人，9月增至9萬1355人，多了76人。