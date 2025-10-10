快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

聽新聞
0:00 / 0:00

歡慶國家生日！苗栗迎來6國慶寶寶 各地高額生育津貼難抵人口減少

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來一名國慶男寶寶，39歲的孕婦採取剖腹產，母子均安。圖／院方提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來一名國慶男寶寶，39歲的孕婦採取剖腹產，母子均安。圖／院方提供

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來1名國慶男寶寶，這名孕婦採取剖腹產，母子均安，為全院增添國家節慶的喜悅；頭份是全縣人口最多的鄉鎮市，也是唯一超過10萬人口的城市，前三年為恭醫院接生的國慶寶寶都是2人，今年到下午4點只有一名國慶寶寶出生。

院方表示，今天中午生下國慶寶寶的孕婦已39歲，屬於高齡產婦，先前產檢就已決定採取剖腹產，今天出現產兆，中午採剖腹產生下男嬰。

院長李文源強調，感謝產房團隊的專業付出，確保產程順利與安全，為恭將持續以專業與貼心的照護，陪伴每個家庭迎接新生命的到來，今年為恭醫院更衛生福利部「優化兒童醫療照護計畫」補助，持續精進婦幼照護品質，提供孕產婦與新生兒更完善、安全的醫療服務。

苗栗市大千綜合醫院到今天中午迎來5個國慶寶寶，其中有2對是雙胞胎，目前院內還有3名孕婦待產中。

苗栗縣受到「生不如死」的影響，全縣人口持續減少，今年9月底人口為53萬2053人，比8月53萬2203人又少了150人，但頭份、竹南受到新竹科學園區、竹南科學園區的發展影響，可說是全縣「唯二」人口成長的鄉鎮市，頭份8月設籍人口有10萬8254人，9月增至10萬8269人，增加了15人，竹南8月設籍人口91355人，9月增至9萬1355人，多了76人。

苗栗縣政府今年起每胎生育津貼補助從1萬增為2萬元，一些鄉鎮也祭出高額生育津貼，但縣內人口總數持續減少，頭份、竹南增加的人口數，仍無法彌補其他鄉鎮市死亡的人口數。

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來一名國慶男寶寶，39歲的孕婦採取剖腹產，母子均安。圖／院方提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來一名國慶男寶寶，39歲的孕婦採取剖腹產，母子均安。圖／院方提供

國慶 頭份 苗栗市 苗栗縣 新生兒

延伸閱讀

產房洋溢歡喜氣氛！彰化迎國慶寶寶 院方送上紅包祝福

「牽罟漁撈技藝」逾百年傳承轉型體驗活動 將爭取登錄無形文資

桃園今年國慶寶寶截至目前33名 有望突破去年人數

自己挑日子！苗栗大千醫院喜迎5國慶寶寶 其中有2對雙胞胎

相關新聞

歡慶國家生日！苗栗迎來6國慶寶寶 各地高額生育津貼難抵人口減少

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今天中午迎來1名國慶男寶寶，這名孕婦採取剖腹產，母子均安，為全院增添國家節慶的喜悅；頭份是全縣人...

影／桃機歡慶雙十國慶！邀希望兒童合唱團獻唱 國門傳唱原住民美聲

今天適逢國慶日桃園國際機場用歌聲迎接世界旅人，與全國一同歡慶雙十佳節。桃園機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國...

明年元旦上路！桃園垃圾費隨袋徵收 首波鎖定對象出爐

桃園明年將實施垃圾費隨袋徵收，首波對象為機關學校與傳統市場，市府雖辦理超過30場說明會，仍有攤商不清楚規則，民代也指辦法...

桃園國旗屋雙十節升旗 張善政強調中央地方應合作：放下分歧

桃園市長張善政、議長邱奕勝和多位立委、議員今日上午前往中壢區參加張老旺國旗屋升旗典禮。張善政肯定張老旺是國軍英雄，曾為國...

「牽罟漁撈技藝」逾百年傳承轉型體驗活動 將爭取登錄無形文資

苗栗縣沿海竹南、後龍等地傳統的牽罟漁撈技藝，近20多年來逐漸成為旅遊及企業為員工安排的體驗節目，苗栗縣文化觀光局下周將辦...

桃園今年國慶寶寶截至目前33名 有望突破去年人數

雙十國慶，桃園今天截至下午2時共有33名國慶寶寶，目前還有36名產婦待產，人數有望比去年高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。