影／桃機歡慶雙十國慶！邀希望兒童合唱團獻唱 國門傳唱原住民美聲
今天適逢國慶日桃園國際機場用歌聲迎接世界旅人，與全國一同歡慶雙十佳節。桃園機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團，於第二航廈快閃演出，讓原住民音樂美聲在國門綻放，也讓旅客在登機前感受溫暖的人文氣息與台灣之美。
為營造國慶氛圍，桃機在出境大廳、行李提取區及報到櫃檯電子看板設置飄揚國旗，並安排希望合唱團於二航廈報到大廳及出境管制區獻唱，包括「望春風」、「炒米香」、「麼个花」、「Heiyuin／只想讓你知道」等七首曲目，融合排灣族古調、客家與台灣傳統民謠，呈現多元族群與音樂交融的豐富文化風貌。
機場公司表示，「Puzangalan」在排灣族語中意指「希望」，該團自2012年成立至今，持續透過結合族語古調與現代合唱技巧，將台灣原住民文化推向國際舞台。今年更於波蘭克拉科夫國際合唱大賽中橫掃三項金牌並奪得總冠軍，隨後在斯洛伐克第10屆國際青年音樂節再獲四項金獎，表現亮眼。歷年來亦曾在奧地利維也納、德國布拉姆斯合唱節、義大利羅馬永恆音樂節等國際比賽中屢獲大獎，展現台灣兒童合唱的世界級實力。
現場觀看的旅客紛紛表示驚喜與感動，出發前往香港的王先生一家表示沒想到在登機前能聽到排灣族合唱，「望春風」一響起，孩子就跟著搖擺哼唱，讓我們心情都放鬆了。
準備飛往上海的吳先生則表示機場安排這樣的藝文活動真的很用心，讓旅程充滿溫馨回憶。
此次演出為「翱翔天際 大Fun藝彩」系列活動的一環，該系列自7月起至11月底持續舉辦多場藝文演出，邀請各界表演團體進駐機場演出，展現台灣在地藝文魅力。機場公司希望透過多元藝文展演，打造具有國際視野與本土文化特色兼具的機場環境，讓來自世界各地的旅客在啟程與返抵時，都能感受到台灣文化的溫度與精彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言