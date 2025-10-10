影／桃機歡慶雙十國慶！邀希望兒童合唱團獻唱 國門傳唱原住民美聲

今天適逢國慶日桃園國際機場用歌聲迎接世界旅人，與全國一同歡慶雙十佳節。桃園機場公司特別邀請來自屏東三地門與瑪家鄉、享譽國際的Puzangalan希望兒童合唱團，於第二航廈快閃演出，讓原住民音樂美聲在國門綻放，也讓旅客在登機前感受溫暖的人文氣息與台灣之美。

為營造國慶氛圍，桃機在出境大廳、行李提取區及報到櫃檯電子看板設置飄揚國旗，並安排希望合唱團於二航廈報到大廳及出境管制區獻唱，包括「望春風」、「炒米香」、「麼个花」、「Heiyuin／只想讓你知道」等七首曲目，融合排灣族古調、客家與台灣傳統民謠，呈現多元族群與音樂交融的豐富文化風貌。

機場公司表示，「Puzangalan」在排灣族語中意指「希望」，該團自2012年成立至今，持續透過結合族語古調與現代合唱技巧，將台灣原住民文化推向國際舞台。今年更於波蘭克拉科夫國際合唱大賽中橫掃三項金牌並奪得總冠軍，隨後在斯洛伐克第10屆國際青年音樂節再獲四項金獎，表現亮眼。歷年來亦曾在奧地利維也納、德國布拉姆斯合唱節、義大利羅馬永恆音樂節等國際比賽中屢獲大獎，展現台灣兒童合唱的世界級實力。

現場觀看的旅客紛紛表示驚喜與感動，出發前往香港的王先生一家表示沒想到在登機前能聽到排灣族合唱，「望春風」一響起，孩子就跟著搖擺哼唱，讓我們心情都放鬆了。

準備飛往上海的吳先生則表示機場安排這樣的藝文活動真的很用心，讓旅程充滿溫馨回憶。