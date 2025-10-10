明年元旦上路！桃園垃圾費隨袋徵收 首波鎖定對象出爐

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園明年將實施垃圾費隨袋徵收，首波鎖定對象為機關學校和傳統市場（示意圖）。本報資料照片
桃園明年將實施垃圾費隨袋徵收，首波對象為機關學校與傳統市場，市府雖辦理超過30場說明會，仍有攤商不清楚規則，民代也指辦法約束不到市場周邊違法攤商，恐讓守法業者不平；環保局允辦法上路先試辦，執行時也會加強破袋檢查。

桃園市政府推動垃圾減量，近年已在龜山、八德與新北交界鄰里實施專用垃圾袋，防堵新北未使用該市專用垃圾的民眾濫倒，也陸續規畫垃圾費隨袋徵收相關措施，並於2023年編列1.17億元執行，結果因為坊間反彈大，議會也認為政策未與民眾充分溝通，預算被整筆刪除。

環保局認為垃圾費隨袋徵收有助垃圾分類及減量，明年再編2千萬元預算，鎖定機關學校與傳統市場試辦，上個月開始到各地宣導，至今已辦30場以上說明會，預計本月再辦40場，但有聽過說明會的攤商仍不清楚規則，只覺得「買袋子要多花錢」，憂賣菜利潤變薄。

桃園市議員呂林小鳳也接獲市場周邊自營店家陳情，業者憂自己被歸類為市場業者，丟垃圾也要買專用袋，增加營運成本負擔。她也說，市場周邊還有許多違法攤商，天天開單趕人，恐不符情理法的管理原則與取締比例原則，但此問題不解決，也會讓守法業者心理不平，市府會如何面對？

環保局表示，桃園隨人口增加，每天的垃圾量曾超越焚化爐處理量好長一段時間。雖然處理量在近年落實垃圾分類後稍有餘裕，但若加上掩埋場未去化的垃圾，量能仍顯不足，因此期盼透過專用垃圾袋達到進一步分類減量目的。

環保局說，目前政策只規範機關學校和市場內的攤商，不約束市場外的店面或周邊住戶。雖然政策有不足之處，違法攤商可能覺得有機可乘，為求公平，清潔隊員會加強同時收運市場與周邊住戶垃圾站點的破袋檢查工作，發現攤商魚目混珠一律拒收。另外，市府近2個月會先發放1個月份量的垃圾袋給實施對象，12月試辦，明年元旦正式上路。

