桃園國旗屋雙十節升旗 張善政強調中央地方應合作：放下分歧

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張老旺國旗屋雙十節升旗典禮迎國旗進會場。記者鄭國樑／攝影
張老旺國旗屋雙十節升旗典禮迎國旗進會場。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政、議長邱奕勝和多位立委、議員今日上午前往中壢區參加張老旺國旗屋升旗典禮。張善政肯定張老旺是國軍英雄，曾為國家上戰場、保家衛國，31年來還自己舉辦國旗屋雙十節升旗典禮，以實際行動展現對國家的熱愛，他的精神象徵中華民國屹立百年、堅毅不屈的信念。

張善政指出，中華民國歷經114年的艱辛奮鬥，能走到今日實屬不易，期盼全民齊心努力，共同為國家與城市的永續發展而奮鬥，一同為中華民國共創更美好的未來。

張善政說，張老旺還在滇緬軍隊的時候，母親曾跟他說打仗的時候找國旗，「國旗在哪裡，國旗下就有你的家人」，這句話象徵國旗所凝聚的信念與團結精神。他強調國家的長遠發展需要中央與地方團結合作，社會各界更應放下分歧、同心協力，無論身處哪個崗位，都要為桃園、為中華民國持續打拚。今日大家齊聚國旗之下，正是團結與信念最生動的展現，充分體現國慶日全民一心的精神意涵。

張老旺表示，無論個人對國旗有何看法，身分證上所載明的就是中華民國，這是所有國民共同的身分象徵。每個人不論出國、工作或生活，所仰賴的都是這面國旗所代表的國家。他感謝各界多年來的支持，讓國旗能在城鄉間飄揚，象徵全民的團結與對國家的熱愛。

張老旺感性表示，他真的很愛國旗，85歲了，還是一直希望每年都能辦雙十節升旗典禮。雖然布置國旗很不容易很有挑戰，碰上刮大風下大雨，布置好的國旗被吹落打落到地上，要重新來過；還有破損的國旗不能再用了，儘管會擔心數量不夠，不過就是有支持他和他一樣熱愛國旗的人送來國旗，立委魯明哲這次就送了6000面，議長邱奕勝也送來5000面國旗，還有過去部隊的同袍長官及社會人士熱心贈國旗，才會有兩萬面大小國旗升旗典禮壯觀的場面。

民政局表示，桃園國旗屋是本市具代表性的國慶地標之一。國旗屋米干店老闆張老旺先生為異域孤軍後代，來台逾70年，自30年前起每年國慶日皆親手舉辦升旗典禮，從最初僅3人參與，至今吸引上千民眾共襄盛舉，已成為桃園極具象徵的節慶活動。今年典禮比照去年於龍岡公園舉行，現場懸掛超過2萬面國旗，旗海飄揚、場面壯觀，熱鬧奔騰。

民政局指出，市府除了於今早在桃園區風禾公園舉辦國慶升旗典禮外，各局處在桃園各地都有舉辦一系列的國慶活動，讓市民隨處都能感受到國慶的熱鬧氛圍。歡迎市民朋友把握國慶假期走出戶外、共同歡慶國家生日，體驗城市處處洋溢的節慶喜悅。

張老旺表示他並沒有發邀請函，來參加升旗典禮都是自動自發熱愛國旗的人。記者鄭國樑／攝影
張老旺表示他並沒有發邀請函，來參加升旗典禮都是自動自發熱愛國旗的人。記者鄭國樑／攝影
張善政呼籲中央地方合作推動建設，放下分歧。記者鄭國樑／攝影
張善政呼籲中央地方合作推動建設，放下分歧。記者鄭國樑／攝影
張老旺表示熱愛國旗，希望還能有很長的時間可以辦升旗典禮。記者鄭國樑／攝影
張老旺表示熱愛國旗，希望還能有很長的時間可以辦升旗典禮。記者鄭國樑／攝影

