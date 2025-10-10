快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

「牽罟漁撈技藝」逾百年傳承轉型體驗活動 將爭取登錄無形文資

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
傳統的牽罟捕魚已成休閒活動，苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北側常有親子和公司團體來體驗牽罟的樂趣。記者胡蓬生／攝影
傳統的牽罟捕魚已成休閒活動，苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港北側常有親子和公司團體來體驗牽罟的樂趣。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣沿海竹南、後龍等地傳統的牽罟漁撈技藝，近20多年來逐漸成為旅遊及企業為員工安排的體驗節目，苗栗縣文化觀光局下周將辦理地方說明會，爭取將牽罟列為無形資產，如果審議通過，將成為縣內首件「傳統漁撈技藝類」的無形文化資產

苗栗縣文化觀光局指出，縣府已排定10月16日上午10點在南龍區漁會龍鳳漁貨直銷中心二樓會議室辦理「牽罟」登錄傳統知識與實踐無形文化資產說明會，邀請苗栗縣無形文化資產審議委員說明傳統知識與實踐無形文化資產的登錄基準、流程及登錄認定後相關權利義務，歡迎對無形文化資產保存傳承有興趣的民眾踴躍參與旁聽。

文觀局指出，竹南鎮牽罟的歷史可追溯至清代，據天文里牽罟班船長林坤土表示，林家先祖林山崖於清光緒年間從福建惠邑渡海來台，輾轉到竹南落腳，也將牽罟技術帶來台灣，在民國50到60年代達到高峰，當時整個竹南沿海有10多個牽罟組織；隨著時代變遷，竹南沿海的牽罟組織陸續解散，目前僅剩苗栗縣天文牽罟觀光文化協會維持股東制，且於每年漁季時下網運作。為避免牽罟相關的天候、潮汐、漁法等傳統知識面臨失傳危機，希望透過文化資產登錄程序，讓相關傳統知識與實踐得以永續傳承。

縣府表示，苗栗是多元文化共存共榮的場域，先民依著不同的自然資源條件發展出多樣的生活型態，傳承至今成為重要的文化資產，牽罟活動可說是生活智慧的歷史見證；現代牽罟組織多已轉型為觀光活動性質，竹南海埔地區的牽罟傳承至今已百年，仍維持傳統漁村經濟型態，且漁獲能貼補家用，深具意義。

文觀局長林彥甫表示，無形文化資產的登錄向來強調民間自發、共同參與、保存傳統等特性，「牽罟」經文觀局邀專家學者至現場訪查，初步認為具有可追溯歷史脈絡、顯現持續累積與發展的軌跡，天文牽罟觀光文化協會也被評估為適當的保存者，辦理說明會除了讓關係人充分瞭解法定程序及權利義務，也希望讓更多人認識這項在地的重要文化。

苗栗縣竹南鎮在龍鳳漁港北側舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引數千名親子來同樂，海灘氣氛熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮在龍鳳漁港北側舉辦「戀戀牽罟情」民俗文化活動，吸引數千名親子來同樂，海灘氣氛熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
竹苗地區有許多科技公司或團體預約牽罟，當成員工聯誼休閒活動。記者胡蓬生／攝影
竹苗地區有許多科技公司或團體預約牽罟，當成員工聯誼休閒活動。記者胡蓬生／攝影
傳統牽罟捕魚是苗栗沿海的特色活動，圖為空拍畫面，呈現不同視角的壯觀場景。圖／紀介五提供
傳統牽罟捕魚是苗栗沿海的特色活動，圖為空拍畫面，呈現不同視角的壯觀場景。圖／紀介五提供
傳統牽罟捕魚是苗栗沿海的特色活動，圖為空拍畫面，呈現不同視角的壯觀場景。圖／紀介五提供
傳統牽罟捕魚是苗栗沿海的特色活動，圖為空拍畫面，呈現不同視角的壯觀場景。圖／紀介五提供

文化資產 牽罟 苗栗縣 觀光局

延伸閱讀

竹南15歲國中生騎二輪電動車疑闖紅燈被撞 腿斷變形躺地不起

AI 革命與永續轉型夾擊！PwC Taiwan 揭企業治理成長關鍵

文資與人潮兼顧！桃消古蹟、商場演練 國慶前夕強化救災能力

疑挖到山佳遺址文物！頭份市區至竹南科捷徑道路工程暫喊卡

相關新聞

明年元旦上路！桃園垃圾費隨袋徵收 首波鎖定對象出爐

桃園明年將實施垃圾費隨袋徵收，首波對象為機關學校與傳統市場，市府雖辦理超過30場說明會，仍有攤商不清楚規則，民代也指辦法...

桃園國旗屋雙十節升旗 張善政強調中央地方應合作：放下分歧

桃園市長張善政、議長邱奕勝和多位立委、議員今日上午前往中壢區參加張老旺國旗屋升旗典禮。張善政肯定張老旺是國軍英雄，曾為國...

「牽罟漁撈技藝」逾百年傳承轉型體驗活動 將爭取登錄無形文資

苗栗縣沿海竹南、後龍等地傳統的牽罟漁撈技藝，近20多年來逐漸成為旅遊及企業為員工安排的體驗節目，苗栗縣文化觀光局下周將辦...

桃園今年國慶寶寶截至目前33名 有望突破去年人數

雙十國慶，桃園今天截至下午2時共有33名國慶寶寶，目前還有36名產婦待產，人數有望比去年高。

為蓋社宅與派出所 竹市將軍村2處停車場停用...居民喊不便

新竹市將軍村停車場與敬軍營區停車場因規畫新建社宅與派出所11月1日起停止使用，居民反映，周邊停車需求大，將軍村又時常辦活...

竹市國慶升旗湧千人 邱臣遠數政績提「幸福真永遠」願景

新竹市政府今天上午7時於金城一路「將軍村」舉辦「舞耀國慶、竹韻齊揚」國慶升旗典禮，現場湧入超過1500名市民朋友熱情參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。