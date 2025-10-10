「牽罟漁撈技藝」逾百年傳承轉型體驗活動 將爭取登錄無形文資

苗栗縣沿海竹南、後龍等地傳統的牽罟漁撈技藝，近20多年來逐漸成為旅遊及企業為員工安排的體驗節目，苗栗縣文化觀光局下周將辦理地方說明會，爭取將牽罟列為無形資產，如果審議通過，將成為縣內首件「傳統漁撈技藝類」的無形文化資產。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府已排定10月16日上午10點在南龍區漁會龍鳳漁貨直銷中心二樓會議室辦理「牽罟」登錄傳統知識與實踐無形文化資產說明會，邀請苗栗縣無形文化資產審議委員說明傳統知識與實踐無形文化資產的登錄基準、流程及登錄認定後相關權利義務，歡迎對無形文化資產保存傳承有興趣的民眾踴躍參與旁聽。

文觀局指出，竹南鎮牽罟的歷史可追溯至清代，據天文里牽罟班船長林坤土表示，林家先祖林山崖於清光緒年間從福建惠邑渡海來台，輾轉到竹南落腳，也將牽罟技術帶來台灣，在民國50到60年代達到高峰，當時整個竹南沿海有10多個牽罟組織；隨著時代變遷，竹南沿海的牽罟組織陸續解散，目前僅剩苗栗縣天文牽罟觀光文化協會維持股東制，且於每年漁季時下網運作。為避免牽罟相關的天候、潮汐、漁法等傳統知識面臨失傳危機，希望透過文化資產登錄程序，讓相關傳統知識與實踐得以永續傳承。

縣府表示，苗栗是多元文化共存共榮的場域，先民依著不同的自然資源條件發展出多樣的生活型態，傳承至今成為重要的文化資產，牽罟活動可說是生活智慧的歷史見證；現代牽罟組織多已轉型為觀光活動性質，竹南海埔地區的牽罟傳承至今已百年，仍維持傳統漁村經濟型態，且漁獲能貼補家用，深具意義。