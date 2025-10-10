快訊

為蓋社宅與派出所 竹市將軍村2處停車場停用...居民喊不便

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
敬軍營區停車場因規畫興建埔頂派出所，自10月起停收費，11月1日將全面停用。記者黃羿馨／攝影
敬軍營區停車場因規畫興建埔頂派出所，自10月起停收費，11月1日將全面停用。記者黃羿馨／攝影

新竹市將軍村停車場與敬軍營區停車場因規畫新建社宅與派出所11月1日起停止使用，居民反映，周邊停車需求大，將軍村又時常辦活動，附近又沒有替代停車場，造成居民不便。市府回應，目前已針對周邊道路新設路邊車格。

居民反映，敬軍營區停車場因規畫興建埔頂派出所，自10月起停收費，11月1日將全面停用，這座停車場有約80個車位，原本可緩解周邊停車壓力，如今不但停用，還施工封路，且施工單位將原有出入口封閉，導致居民出入受阻。

居民指出，當初建築師到場說明時，並未提及會以現行方式全數封圍，且曾明確告知「通道會保留」。如今圍設方式與原承諾不符，已造成居民生活極大不便，呼籲相關單位重新檢討圍設範圍，尊重居民通行權並妥善協調改善。

此外，將軍村停車場也因規畫新建「金城安居」社宅，11月1日起停止開放使用。居民不滿，周邊有將軍村園區，活動又多，但市府未提前溝通，也沒提出替代方案或配套，只發一紙公文就關閉停車場，讓人無所適從，憂心社區將出現違停、爭道亂象，居住品質大打折扣。

新竹市政府交通處回應，敬軍營區停車場為新竹市警察局辦理埔頂派出所的工程基地範圍，因該工程預定於今年10月將開工，故停車場配合於10月1日開始停止收費，將該區域移交新竹市警察局辦理工程使用。

交通處說明，另將軍村停車場為住都中心辦理「金城安居」社宅之基地，已於10月初將該土地點交予住都中心辦理後續工程，為提供月租戶有時間尋找其他停車地點，該停車場仍供民眾使用至10月31日止，自11月1日起停止開放使用。目前已針對周邊道路新設路邊車格，歡迎多加利用。

將軍村停車場也因規畫新建「金城安居」社宅，11月1日起停止開放使用。記者黃羿馨／攝影
將軍村停車場也因規畫新建「金城安居」社宅，11月1日起停止開放使用。記者黃羿馨／攝影
將軍村停車場也因規畫新建「金城安居」社宅，11月1日起停止開放使用。記者黃羿馨／攝影
將軍村停車場也因規畫新建「金城安居」社宅，11月1日起停止開放使用。記者黃羿馨／攝影
敬軍營區停車場因規畫興建埔頂派出所，自10月起停收費，11月1日將全面停用。記者黃羿馨／攝影
敬軍營區停車場因規畫興建埔頂派出所，自10月起停收費，11月1日將全面停用。記者黃羿馨／攝影

