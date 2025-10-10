快訊

竹市國慶升旗湧千人 邱臣遠數政績提「幸福真永遠」願景

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今天上午7時於金城一路「將軍村」舉辦「舞耀國慶、竹韻齊揚」國慶升旗典禮，現場湧入超過1500名市民朋友熱情參與。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天上午7時於金城一路「將軍村」舉辦「舞耀國慶、竹韻齊揚」國慶升旗典禮，現場湧入超過1500名市民朋友熱情參與。代理市長邱臣遠細數政績，強調未來會以「零負債、發現金、穩經濟、強社福、拚建設」為主軸，讓幸福不只是口號。

邱臣遠致詞表示，市府團隊3年來秉持市長高虹安「安居科技城」藍圖，以「幸福真永遠」為目標，推動財政、經濟、社福、教育、永續及交通等建設，讓市民在日常中感受安心與幸福。市府努力獲各界肯定，「遠見」縣市競爭力調查中，新竹市榮登非六都第二、醫療衛生與社會永續全國第一，「天下雜誌」永續幸福城市評比則文教第一、經濟第三，「慢老城市」居非六都第二。

邱臣遠指出，市府3年來嚴守財政紀律，減少市庫債務68億元，統籌分配款成長3倍。115年度總預算歲入467.27億元、歲出437.16億元，均創新高。面對國際關稅變局，市府成立「關稅應變專案小組」協助企業，並規畫「振興經濟消費金計畫」，預計明年發放市民每人5000元，活絡商圈、刺激內需。去年新竹購物節創造54億元業績，今年再啟動並結合「雙城計畫」振興舊城區，同時與美國亞利桑那州簽署合作意向書，讓新竹邁向國際。

在社福方面，邱臣遠說，市府將敬老卡及愛心卡點數由600點提升至800點並擴大使用，推動緊急救援2.0與行動照護表，並補助帶狀皰疹疫苗；符合條件的長者明年將可領1萬元「愛老津貼」。育兒政策則推「0到6歲政府養」，放寬好孕專車、建置月嫂媒合平台、加碼托育與臨托補助，明年起再加碼育兒津貼每月1000元，協助年輕家庭安心成家。

教育方面，邱臣遠表示，市府投入逾2.5億元改善校園環境，港南國小新校舍啟用、香山綜合運動館開放，新竹數位實驗高中開學，打造更優質的學習環境。

今天升旗典禮由建華國中管樂團與新竹高中儀隊揭開序幕，並有在地學校、社團與青年歌手演出，現場氣氛熱烈。社會處表示，現場民眾凡配戴國旗元素並填寫問卷，即可獲得限量紀念旅行包乙份；上傳活動照片並打卡者，還可兌換限量早餐券。此外，活動區內設有15攤早餐市集，並推行環保餐具租借制度，體現市府推動綠色永續的理念。

