快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

學區捷徑尖峰湧逾千輛機車 竹市博愛街5巷車流亂通學驚險

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
顧問公司分析指出，該路口南北向博愛街線型彎曲，且北側缺乏人行道，導致駕駛視線受阻；加上轉向未依規定、搶道未禮讓等行為，多起車禍集中在路口斜交處與機車專用道匯入處。圖／市議員劉彥伶提供
顧問公司分析指出，該路口南北向博愛街線型彎曲，且北側缺乏人行道，導致駕駛視線受阻；加上轉向未依規定、搶道未禮讓等行為，多起車禍集中在路口斜交處與機車專用道匯入處。圖／市議員劉彥伶提供

新竹市博愛街5巷是聯絡光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段逾1300輛機車通行，交通流量大。市議員劉彥伶指出，學童不論騎YouBike或走路通過行穿線，因人車交織、行穿線不連貫，遇到許多危險狀況，機車族也反映右轉時視線會受影響。市府回應，將以圓環方案改善。

博愛街5巷北向通往竹科、清交大與馬偕醫院，南邊接十八尖山，西側往新竹高商和市區，東向連接學府路，每天上午尖峰達1300輛機車通行，下午尖峰約800餘輛機車通行，不但交通流量大，路幅也窄小。

新竹市警察局統計，去年迄今年7月止，博愛街與博愛街5巷口道路交通事故總件數共10件；學府路與博愛街口道路交通事故總件數共9件。根據市府交通處委託顧問公司分析，博愛街與5巷口近年事故頻繁，主因為近路口線型不良與視距受限。

顧問公司分析指出，該路口南北向博愛街線型彎曲，且北側缺乏人行道，導致駕駛視線受阻；加上轉向未依規定、搶道未禮讓等行為，多起車禍集中在路口斜交處與機車專用道匯入處，機車、汽車交織衝突頻繁，整體環境對行人與自行車族相當不友善。

新竹市議員劉彥伶指出，接到許多家長陳情學童不論是騎YouBike或走路通過行穿線時，因人車交織，遇到許多危險；機車族也陳情博愛街往學府路右轉時視線會受影響；清大的學弟妹們也反映，此路段因行穿線不連貫，沒有一條通往十八尖山安全的人行通道；汽車族也反映接送孩童會有迴轉的問題。

新竹市政府交通處表示，博愛街5巷該路口因工研院圍牆而有視線死角、家長接送車輛於博愛街與5巷迴轉、行人及自行車與汽機車動線不佳而有衝突等問題。

新竹市政府已委託顧問公司研擬改善方案，經交通改善小組決議通過，並於9月15日舉辦地方說明會，經討論取得共識將以圓環方案提升該路口安全性，並規畫實體人行道、路邊停車格及車輛迴轉空間，預估總經費882萬，後續將向中央爭取補助辦理後續細部設計及工程發包作業。

新竹市議員劉彥伶指出，接到許多家長陳情學童不論是騎YouBike或走路通過行穿線時，因人車交織。圖／市議員劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶指出，接到許多家長陳情學童不論是騎YouBike或走路通過行穿線時，因人車交織。圖／市議員劉彥伶提供
新竹市博愛街5巷是聯絡光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段逾1300輛機車通行，交通流量大。圖／市議員劉彥伶提供
新竹市博愛街5巷是聯絡光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段逾1300輛機車通行，交通流量大。圖／市議員劉彥伶提供

新竹 交通事故 人行道

延伸閱讀

竹市養生館涉性交易 警查緝逮男客與女服務生

新竹市發錢了！預計明年每人發5千消費金 議會通過就發

民眾黨2026年選舉開跑 首波敲定北市、竹市6選區提7人

竹市考量物價上漲 調高警誤餐費與早餐夜點補助

相關新聞

大矽谷計畫 桃竹竹苗批中央動作慢

賴清德總統將桃竹苗大矽谷計畫列為政見，國發會今年1月成立中央、地方溝通平台，迄今仍未開過實體會議，淪為紙上談兵，桃竹竹苗...

學區捷徑尖峰湧逾千輛機車 竹市博愛街5巷車流亂通學驚險

新竹市博愛街5巷是聯絡光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段逾1300輛機車通行，交通流量大。市議員劉彥伶指出，學童不論騎Y...

新竹輕軌可行性研究 中央補助沒消息

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌，預估可...

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園...

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

新竹縣因應中央政策，今年應輔導5699名中小學生通過客語認證，竟只成功643人，未達標數高達5323名，因今年最後一場認...

苗栗市下周刨鋪馬路、停水 市公所提醒注意改道儲水

苗栗市10月13日、14日分別3個路段，夜間施工刨鋪路面，另，14日部分區域停水8小時，市公所提醒注意提前改道、儲水，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。