學區捷徑尖峰湧逾千輛機車 竹市博愛街5巷車流亂通學驚險

新竹市博愛街5巷是聯絡光復路與學府路的捷徑，每天尖峰時段逾1300輛機車通行，交通流量大。市議員劉彥伶指出，學童不論騎YouBike或走路通過行穿線，因人車交織、行穿線不連貫，遇到許多危險狀況，機車族也反映右轉時視線會受影響。市府回應，將以圓環方案改善。

博愛街5巷北向通往竹科、清交大與馬偕醫院，南邊接十八尖山，西側往新竹高商和市區，東向連接學府路，每天上午尖峰達1300輛機車通行，下午尖峰約800餘輛機車通行，不但交通流量大，路幅也窄小。

新竹市警察局統計，去年迄今年7月止，博愛街與博愛街5巷口道路交通事故總件數共10件；學府路與博愛街口道路交通事故總件數共9件。根據市府交通處委託顧問公司分析，博愛街與5巷口近年事故頻繁，主因為近路口線型不良與視距受限。

顧問公司分析指出，該路口南北向博愛街線型彎曲，且北側缺乏人行道，導致駕駛視線受阻；加上轉向未依規定、搶道未禮讓等行為，多起車禍集中在路口斜交處與機車專用道匯入處，機車、汽車交織衝突頻繁，整體環境對行人與自行車族相當不友善。

新竹市議員劉彥伶指出，接到許多家長陳情學童不論是騎YouBike或走路通過行穿線時，因人車交織，遇到許多危險；機車族也陳情博愛街往學府路右轉時視線會受影響；清大的學弟妹們也反映，此路段因行穿線不連貫，沒有一條通往十八尖山安全的人行通道；汽車族也反映接送孩童會有迴轉的問題。

新竹市政府交通處表示，博愛街5巷該路口因工研院圍牆而有視線死角、家長接送車輛於博愛街與5巷迴轉、行人及自行車與汽機車動線不佳而有衝突等問題。