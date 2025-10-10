參加國慶升旗 楊文科：國家要冷靜沉著找出有利策略

歡慶雙十國慶，新竹縣政府今於縣府前廣場舉辦114年國慶升旗典禮，縣長楊文科致詞表示，在縣議會支持下，縣府推動「5支箭」政策與十大交通建設順利，以及未來將完工的文化建設如總圖書館、美術館等。他承諾持續發放老人年金、敬老禮金，並維持國中小免費營養午餐政策，為鄉親福祉努力。

楊文科今天率縣府團隊、議長張鎮榮偕議員、鄉鎮市長、中央地方各級民代及鄉親縣民多人共襄盛舉，現場旗海飄揚。今天活動安排歡慶雙十國慶皮皮獅打卡背板、65歲以上長者懷舊遊戲區，還有水彈槍體驗及國軍寶寶與民眾互動，洋溢歡樂的氣氛。

楊文科表示，國家面臨全球情勢變化帶來的巨大壓力，相信國家能積極應對。「我們必須為鄉親的幸福和下一代做好最好因應，呼籲國家要冷靜沉著地思考和努力，找出有利的策略」。

此外，這幾年在張議長的支持下，施政順利，將持續推動「五支箭」與十大交通基礎建設，以及未來最重要的文化建設的發展，如總圖書館、美術館等。社福方面，將持續發放老人年金、敬老禮金，以及國中小營養午餐免費，這是其他縣市沒有的，會以鄉親的利益來考量，與議會攜手合作，為鄉親打拼。

張鎮榮表示，民進黨推動大罷免行動造成社會分裂對立，最終失敗，顯示民意反感政治操作。「意識形態治國」無法帶領國家走向繁榮安定。國際貿易情勢險峻，台灣正處十字路口，政府決策將影響產業升級或出走。民進黨不應再以「保密」為由隱瞞關稅談判衝擊，應開誠布公，與企業、國人合作，維持社會安定與和諧。