新竹輕軌可行性研究 中央補助沒消息

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌，預估可行性研究預算3300萬元，竹市7月向中央申請補助，迄今未獲回應。市府明年將編配合款推動，縣府強調持續爭取中央補助。

新竹科學園區是桃竹苗大矽谷發展核心，原本縣市各自規畫輕軌建設，竹縣、竹市前年整合輕軌計畫，竹市紅線將修正路線，延伸至高鐵新竹站，竹縣藍線將跨越頭前溪，延伸至新竹火車站，未來將形成環形軌道運輸，串連竹科與清大、陽明交大等。

大新竹輕軌計畫去年已納入行政院桃竹苗大矽谷計畫，行政院指示交通部整合竹縣、市輕軌路網，提升自償率、財務可行性及共用機廠效益，由新竹市負責整合紅、藍線可行性研究。

新竹市交通處強調，今年7月向交通部申請可行性研究經費，總計3300萬元，呼籲中央盡速核定補助；市府表示，明年度預算已編列配合款，盼爭取到中央補助後，可順利推動可行性研究。

新竹縣長楊文科說，中央迄今對研究經費無回應，此路線串連竹科、竹北生醫園區與竹南、頭份等區域，呼籲中央盡快核定；依目前計畫，若中央補助到位，最慢16年內可完成輕軌建設。

新竹縣交旅處指出，大新竹輕軌建設進度，中央態度是關鍵，竹縣市共同爭取可行性研究補助，將持續爭取中央預算推動。