快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹輕軌可行性研究 中央補助沒消息

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌，預估可行性研究預算3300萬元，竹市7月向中央申請補助，迄今未獲回應。市府明年將編配合款推動，縣府強調持續爭取中央補助。

新竹科學園區是桃竹苗大矽谷發展核心，原本縣市各自規畫輕軌建設，竹縣、竹市前年整合輕軌計畫，竹市紅線將修正路線，延伸至高鐵新竹站，竹縣藍線將跨越頭前溪，延伸至新竹火車站，未來將形成環形軌道運輸，串連竹科與清大、陽明交大等。

大新竹輕軌計畫去年已納入行政院桃竹苗大矽谷計畫，行政院指示交通部整合竹縣、市輕軌路網，提升自償率、財務可行性及共用機廠效益，由新竹市負責整合紅、藍線可行性研究。

新竹市交通處強調，今年7月向交通部申請可行性研究經費，總計3300萬元，呼籲中央盡速核定補助；市府表示，明年度預算已編列配合款，盼爭取到中央補助後，可順利推動可行性研究。

新竹縣長楊文科說，中央迄今對研究經費無回應，此路線串連竹科、竹北生醫園區與竹南、頭份等區域，呼籲中央盡快核定；依目前計畫，若中央補助到位，最慢16年內可完成輕軌建設。

新竹縣交旅處指出，大新竹輕軌建設進度，中央態度是關鍵，竹縣市共同爭取可行性研究補助，將持續爭取中央預算推動。

延伸閱讀

輝達落腳北士科卡關…竹市盤點土地「搶親」 邱臣遠：主動媒合爭取

民代促比照竹市發5000元消費金 彰化縣府這樣說

竹縣開源績效新豐鄉奪冠軍...獲1152萬獎金 鄉長分享兩秘訣

竹縣警銀聯防奏效「中國信託表現佳」 郵局阻詐則待加強

相關新聞

大矽谷計畫 桃竹竹苗批中央動作慢

賴清德總統將桃竹苗大矽谷計畫列為政見，國發會今年1月成立中央、地方溝通平台，迄今仍未開過實體會議，淪為紙上談兵，桃竹竹苗...

新竹輕軌可行性研究 中央補助沒消息

新竹縣市流動人口超過百萬人，園區外溢交通流量已癱瘓周邊道路，新竹縣、市合作推動輕軌計畫，整合原本的紅線、藍線輕軌，預估可...

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園...

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

新竹縣因應中央政策，今年應輔導5699名中小學生通過客語認證，竟只成功643人，未達標數高達5323名，因今年最後一場認...

苗栗市下周刨鋪馬路、停水 市公所提醒注意改道儲水

苗栗市10月13日、14日分別3個路段，夜間施工刨鋪路面，另，14日部分區域停水8小時，市公所提醒注意提前改道、儲水，並...

影／翹孤輪、噪音競速…台3線獅潭路段大執法 取締重機違規上百件

苗栗縣獅潭鄉台三線路段沿線風景秀麗，山巒起伏、道路蜿蜒曲折，吸引許多民眾前往，每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。