大矽谷計畫 桃竹竹苗批中央動作慢

賴清德總統將桃竹苗大矽谷計畫列為政見，國發會今年1月成立中央、地方溝通平台，迄今仍未開過實體會議，淪為紙上談兵，桃竹竹苗4首長昨天齊聲批動作太慢。

桃園市長張善政表示，國發會要求各縣市直接與部會溝通，若非賴總統的大矽谷是「打假球」，就是行政院忙著奇怪的事，把真正該做的擱一旁。

對此，國發會昨表示，桃竹苗大矽谷推動方案核定以來，即建立區域治理協調機制，已處理地方政府所提有關輕軌路網及用水加壓站等議題，實體會議僅是協調機制運作一環。

台美關稅談判中，中央提及類科學園區計畫。新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠提警訊，類似計畫將掏空人才，讓台灣未來10、20年科技產業，面臨生死存亡關鍵時刻，行政院更應盡快實質推動大矽谷計畫。

「桃竹苗大矽谷」列為國家重要計畫，桃竹竹苗區域治理平台昨在苗栗召開首長會議，張善政說，桃竹竹苗與國發會1月建立溝通平台，9個月過去沒開過一次會，他透過不同管道接觸國發會，都回覆請各縣市直接與相關部會溝通，正值國際貿易亂局，企業盼擴大規模，若中央維持過去心態，恐錯失良機。

「我希望行政院放下手邊奇奇怪怪的事情，正視產業需要。」張善政表示，加速處理大矽谷計畫的行政程序，才能鼓勵企業根留台灣，「我希望行政院再次聽到」。

楊文科表示，若中央推動的類科學園區計畫成真，協助廠商到國外設廠，未來10至20年台灣產業恐遭重創，台積電及上下游供應鏈將移至美國、德國與日本等，台灣正面臨「生死存亡的關鍵時刻」

邱臣遠呼籲中央審慎面對，廠房、設備、土地可買，但人才無法速成，中央不應為短期考量犧牲長期布局，應以桃竹竹苗為核心，推動整體產業與國際發展。

苗栗縣長鍾東錦喊話，大矽谷推動卡關，對桃竹竹苗不公平，希望中央趕快回應，包括用地需求、產業未來發展等。