桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園市長張善政共同出席，會中通過青年交流、觀光行銷、國土計畫等15項跨域合作案，並聯手推廣「湖海觀光計畫」，盼吸引更多國內外旅客、帶動地方經濟新動能。

邱臣遠指出，此次結合苗栗提出的「湖海觀光計畫」，串聯桃園永安漁港、新竹縣峨眉湖、新竹市青草湖與苗栗明德水庫等四大景點，推出集章換禮活動，吸引遊客深度停留。新竹市主打「山湖海」品牌輕旅行，一日即可體驗十八尖山、青草湖、新竹漁港等自然風貌。

邱臣遠說，市府近期將於青草湖舉辦「前進未來島 勇闖青草湖」活動，結合動漫市集與煙火展演；海線則有剛落幕的國際風箏節與進行中的香山濕地藝術季，展現城市多元觀光魅力。

鍾東錦表示，四縣市原同屬新竹州，如今再度攜手推動觀光行銷，具歷史意義與實際效益，盼以區域串聯打造多日遊旅程。張善政則指出，四地共同建構「桃竹苗觀光廊帶」，旅客可從桃園一路暢遊至苗栗，感受多元區域魅力。

楊文科說，這項計畫以「湖海」之美連成一幅動人畫卷，期邀全民走訪桃竹竹苗，體驗山水之間的悠閒風情。

此外，4縣市首長也針對「桃竹苗大矽谷計畫」向中央喊話。鍾東錦強調，中央應盡速回應產業發展需求；張善政指出，計畫已延宕9個月未開會，行政院應正視時效；楊文科則提醒，產業布局需審慎評估、穩健推進，避免短多長空；邱臣遠呼籲中央以積極長遠的態度推動，整合桃竹苗區域量能，讓「大矽谷計畫」成為台灣產業繁榮的重要引擎。