快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園市長張善政共同出席，並聯手推廣「湖海觀光計畫」。圖／新竹市政府提供
「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園市長張善政共同出席，並聯手推廣「湖海觀光計畫」。圖／新竹市政府提供

「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園市長張善政共同出席，會中通過青年交流、觀光行銷、國土計畫等15項跨域合作案，並聯手推廣「湖海觀光計畫」，盼吸引更多國內外旅客、帶動地方經濟新動能。

邱臣遠指出，此次結合苗栗提出的「湖海觀光計畫」，串聯桃園永安漁港、新竹縣峨眉湖、新竹市青草湖與苗栗明德水庫等四大景點，推出集章換禮活動，吸引遊客深度停留。新竹市主打「山湖海」品牌輕旅行，一日即可體驗十八尖山、青草湖、新竹漁港等自然風貌。

邱臣遠說，市府近期將於青草湖舉辦「前進未來島 勇闖青草湖」活動，結合動漫市集與煙火展演；海線則有剛落幕的國際風箏節與進行中的香山濕地藝術季，展現城市多元觀光魅力。

鍾東錦表示，四縣市原同屬新竹州，如今再度攜手推動觀光行銷，具歷史意義與實際效益，盼以區域串聯打造多日遊旅程。張善政則指出，四地共同建構「桃竹苗觀光廊帶」，旅客可從桃園一路暢遊至苗栗，感受多元區域魅力。

楊文科說，這項計畫以「湖海」之美連成一幅動人畫卷，期邀全民走訪桃竹竹苗，體驗山水之間的悠閒風情。

此外，4縣市首長也針對「桃竹苗大矽谷計畫」向中央喊話。鍾東錦強調，中央應盡速回應產業發展需求；張善政指出，計畫已延宕9個月未開會，行政院應正視時效；楊文科則提醒，產業布局需審慎評估、穩健推進，避免短多長空；邱臣遠呼籲中央以積極長遠的態度推動，整合桃竹苗區域量能，讓「大矽谷計畫」成為台灣產業繁榮的重要引擎。

新竹 邱臣遠

延伸閱讀

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

明德水庫首創全國唯一水、陸、空觀光遊憩服務 桃竹竹苗推出跨縣市湖海觀光集章活動

國民黨主席改選 郝龍斌拜會楊文科、邱鏡淳爭取支持

大矽谷計畫空轉9個月對桃竹竹苗非常不公平 憂心人才外移衝擊生死存亡

相關新聞

桃竹竹苗共推「湖海觀光計畫」 集章換禮拚旅遊經濟

「桃竹竹苗區域治理平台」首長會議今在苗栗頭屋水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科及桃園...

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

新竹縣因應中央政策，今年應輔導5699名中小學生通過客語認證，竟只成功643人，未達標數高達5323名，因今年最後一場認...

苗栗市下周刨鋪馬路、停水 市公所提醒注意改道儲水

苗栗市10月13日、14日分別3個路段，夜間施工刨鋪路面，另，14日部分區域停水8小時，市公所提醒注意提前改道、儲水，並...

影／翹孤輪、噪音競速…台3線獅潭路段大執法 取締重機違規上百件

苗栗縣獅潭鄉台三線路段沿線風景秀麗，山巒起伏、道路蜿蜒曲折，吸引許多民眾前往，每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛...

新竹市香山濕地藝術季登場 「海來說」串起人與土地的記憶

新竹市香山濕地藝術季今天登場，今年以「海來說Once Upon a Time」為主題，透過藝術導入，讓濕地、社區與居民的...

桃園前秘書長詹榮鋒病逝 遺孀幫帶話讓市府官員紅眼眶

桃園市前祕書長詹榮鋒去年5月因身健康問題辭去秘書長一職，今年6月病逝，過去為桃園建設付出努力甚多，不幸消息讓市府上下員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。