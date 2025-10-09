快訊

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科今天下午親上火線，發信給竹縣104所中小學長，說明推動「客語為通行語」對他而言，不僅是一項施政任務，更是他對文化傳承的責任與使命。圖／本報資料照片
新竹縣因應中央政策，今年應輔導5699名中小學生通過客語認證，竟只成功643人，未達標數高達5323名，因今年最後一場認證報考截止日在下周一，縣府原要求在國定連假各校要追蹤報名，引發老師們抱怨，今天下午補救改為周日中午再確認。新竹縣長楊文科下午為此親上火線，寫一封信給全縣國中小校長，他再次強調推動「客語為通行語」對他而言，不僅是一項施政任務，更是他對文化傳承的責任與使命。

新竹縣中小學生通過客語認證人數與目標，相差許多，縣府為此要求各校在連假追蹤報名狀況，引發部分老師們反彈，楊文科今天下午親上火線，發信給竹縣104所中小學長。信件內容指出，他在今年1月7日召開校長會議時，即已向各位校長表達，這是他縣長任內極為重視的客家政策。身為客家人，也身為新竹縣長，推動「客語為通行語」對他而言，不僅是一項施政任務，更是他對文化傳承的責任與使命。

他昨天召開竹縣2025年客語能力認證考試的線上會議，針對今年度學生客語認證的推動進度與指標無法如預期，誠摯希望各位校長能在今年最後一哩路上，共同努力，來達成目標。

目前，新竹縣在中央推動「客語為通行語」的評核中，僅剩「學生客語能力認證通過率」尚未達標。截至目前，全縣通過認證的學生為643人，距離2025年「客語為通行語」評核優等標準的6千人，尚差5357人。

他已責成教育局與各校保持密切溝通，並在尊重教學現場的前提下，提供必要的資源與行政協助。這是一場全縣共同的文化接力，每一位教育夥伴，都是守護客家語言與文化的重要力量。再次感謝所有校長的理解與支持。

雖然這個任務是很艱辛，也是一場不可能的任務，如同他在視訊會議上跟大家說的，請各位校長與他攜手完成這個不可能的任務。展現永不放棄的精神，竭盡全力，不計成敗，共同為推動客家文化語言努力。

客語認證未達標…連假追報名引眾怒 楊文科親函校長：客語是文化傳承

