苗栗市下周刨鋪馬路、停水 市公所提醒注意改道儲水

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市8里14日停水8小時，市公所提醒提早儲水備用並小心火燭。本報資料照片
苗栗市10月13日、14日分別3個路段，夜間施工刨鋪路面，另，14日部分區域停水8小時，市公所提醒注意提前改道、儲水，並小心火燭。

苗栗市公所道路施工，公告13日民族路北安街至至公路口，中間國華路直行不受影響；14日信義街中正路至台13線路口、松園社區台13線至高苗活動中心，晚上7點至隔天上午路面刨鋪作業，請用路人注意提前改道。

此外，台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所辦理明德淨水場高壓用電設備委外檢測工程，14日上午 8點至下午4點，共計8小時停水施工，停水區域範圍苗栗市上苗里、北苗里、嘉盛里、文聖里、玉清里、玉華里、福安里、福星里)，及頭屋鄉 頭屋村、北坑村、明德村、象山村4村。

苗栗市 停水 中正路

