影／翹孤輪、噪音競速…台3線獅潭路段大執法 取締重機違規上百件

苗栗縣獅潭鄉台三線路段沿線風景秀麗，山巒起伏、道路蜿蜒曲折，吸引許多民眾前往，每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，多年來造成附近居民生活困擾及安全疑慮，苗栗縣警局大湖分局配合「10月交通大執法」專案，迄今已查獲逾百件重大違規。

大湖警分局表示，為維護道路安全與社區安寧，10月迄今配合大執法專案，中秋假期針對台三線路段，在日間與縣環保局、苗栗監理站組成聯合稽查小組，共稽查5件噪音超標、6件改裝車體，深夜並於台三線重要路口執行防制危險駕車勤務。從10月1日交通大執法專案開始迄今，警方共取締無照駕駛5件、闖紅燈18件、逆向行駛5件、未依規定轉彎2件、危險駕駛7件、超速89件等重大違規項目。

警方表示，近期並查獲有普重機車未懸掛號牌，在台三線百壽隧道內以俗稱「翹孤輪」方式行駛，並於獅潭鄉豐林村一帶路段與其他車輛來回競速，警方經調閱沿線路口監視器畫面鎖定涉案車輛，追查出車主及駕駛到案說明，全案依公共危險罪函請苗栗地檢署偵辦。