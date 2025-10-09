快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

聽新聞
0:00 / 0:00

影／翹孤輪、噪音競速…台3線獅潭路段大執法 取締重機違規上百件

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，與縣環保局、苗栗監理站組聯合稽查小組實施路檢。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，與縣環保局、苗栗監理站組聯合稽查小組實施路檢。圖／警方提供

苗栗縣獅潭鄉台三線路段沿線風景秀麗，山巒起伏、道路蜿蜒曲折，吸引許多民眾前往，每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，多年來造成附近居民生活困擾及安全疑慮，苗栗縣警局大湖分局配合「10月交通大執法」專案，迄今已查獲逾百件重大違規。

大湖警分局表示，為維護道路安全與社區安寧，10月迄今配合大執法專案，中秋假期針對台三線路段，在日間與縣環保局、苗栗監理站組成聯合稽查小組，共稽查5件噪音超標、6件改裝車體，深夜並於台三線重要路口執行防制危險駕車勤務。從10月1日交通大執法專案開始迄今，警方共取締無照駕駛5件、闖紅燈18件、逆向行駛5件、未依規定轉彎2件、危險駕駛7件、超速89件等重大違規項目。

警方表示，近期並查獲有普重機車未懸掛號牌，在台三線百壽隧道內以俗稱「翹孤輪」方式行駛，並於獅潭鄉豐林村一帶路段與其他車輛來回競速，警方經調閱沿線路口監視器畫面鎖定涉案車輛，追查出車主及駕駛到案說明，全案依公共危險罪函請苗栗地檢署偵辦。

大湖警分局強調，道路不是賽道，競速更不是自由的象徵，民眾切勿從事危險駕駛或競速行為，危駕及競速除了會造成嚴重噪音擾民，且容易導致車輛失控，危及自身及他人生命、身體與財產安全，嚴重影響社會秩序及社區安寧。警方將持續嚴格取締，以兼顧交通安全及治安維護，提醒駕駛人勿心存僥倖，共同遵守法規。

苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日不分日夜，迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日不分日夜，迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，與縣環保局、苗栗監理站組聯合稽查小組實施路檢。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，與縣環保局、苗栗監理站組聯合稽查小組實施路檢。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供
苗栗縣獅潭鄉台3線路段每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛好者的熱門路段，但部分駕駛人無視法規，擅自改裝車輛製造巨大噪音，甚至有人「翹孤輪」危險駕駛等情形，苗栗縣大湖警分局配合交通大執法專案，10月1日迄今查獲逾百件重大違規。圖／警方提供

台三線 大執法 噪音

延伸閱讀

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

「挖土機超人」花蓮受傷感染亡 公會道歉：救災緊急沒保險確有疏漏

台3線機車突失控衝對向與轎車對撞 騎士傷重送醫

80萬BMW重機跑山GG了！台7乙抓改裝排氣管 騎士慘噴千元

相關新聞

粉紅超跑來了！10月11日、12日白沙屯媽竹北贊境 警公布管制路線

新竹縣竹北市公所從明天起至12日（計3天）在竹北市境內舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」神明遶境祈福活動，邀請白...

桃園前秘書長詹榮鋒病逝 遺孀幫帶話讓市府官員紅眼眶

桃園市前祕書長詹榮鋒去年5月因身健康問題辭去秘書長一職，今年6月病逝，過去為桃園建設付出努力甚多，不幸消息讓市府上下員工...

影／翹孤輪、噪音競速…台3線獅潭路段大執法 取締重機違規上百件

苗栗縣獅潭鄉台三線路段沿線風景秀麗，山巒起伏、道路蜿蜒曲折，吸引許多民眾前往，每逢假日成為重機、跑車車友出遊與追焦攝影愛...

新竹市香山濕地藝術季登場 「海來說」串起人與土地的記憶

新竹市香山濕地藝術季今天登場，今年以「海來說Once Upon a Time」為主題，透過藝術導入，讓濕地、社區與居民的...

桃園2行政區國慶連假將停水 最長10小時

國慶連假將至，但國家民生基礎設施工程不打烊。桃園市經發局掌握，自來水公司因管線汰換需求，明後2天在八德和龜山有計畫性停水...

「1加1大於2」推觀光打團體站 桃竹竹苗4景點集章送好禮

桃竹竹苗推觀光打團體戰，發揮「1加1大於2」的效果，4名首長今天啟動「湖海之間─漫遊桃竹竹苗」方案，即日起跨4縣市各集1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。