新竹市香山濕地藝術季登場 「海來說」串起人與土地的記憶
新竹市香山濕地藝術季今天登場，今年以「海來說Once Upon a Time」為主題，透過藝術導入，讓濕地、社區與居民的記憶彼此交織，展現人與自然共生的美好圖像。藝術季展期至11月9日，邀請市民朋友一同走入濕地，感受海與土地的故事。
新竹市政府秘書長張治祥指出，今年香山濕地藝術季邀請來自台灣及法國的5組藝術家及團隊，共創作5件特色作品。參與藝術家包含李蕢至、吳修銘、謝佑承、余白（Hubert Kilian）及吳騏，各自獨特的創作語言回應香山，從自然到人文、從聆聽到書寫，共同編織屬於香山的故事，連結濕地、社區與日常，開啟一場跨越地景的人與土地對話。
張治祥說，本屆策展視角聚焦在地故事，藝術家以潮汐的律動、濕地的生態與居民的記憶為靈感，轉化為多元創作，引領觀眾重新認識這片土地。誠摯邀請各地民眾走進香山，透過聲音、影像、裝置與互動體驗，感受土地記憶與藝術交織的魅力，展開一場充滿故事與感動的藝術旅程。
新竹市產發處表示，香山濕地藝術季結合生態保育與社區發展，展期濕地周邊社區同步推出多場農事體驗活動，讓遊客在欣賞藝術作品的同時，也能親身感受在地風土，深化對香山人文與自然的認識。
今年藝術季特別在海洋保育教育中心2樓設置「海來說故事牆」，邀請大家寫下在香山的感受，或是想對大海、濕地說的一句話。並親自寫下了給濕地的話，掛上故事牆。歡迎大家來海保中心寫下心情故事拍照分享到Facebook，並標記「#2025香山濕地藝術季#海來說」，讓更多人聽見屬於你與香山的故事。
