桃園前秘書長詹榮鋒病逝 遺孀幫帶話讓市府官員紅眼眶

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市張善政今頒三等獎章給前秘書長詹榮鋒，由詹的遺孀阮淑鵬代領。記者陳俊智／攝影
桃園市張善政今頒三等獎章給前秘書長詹榮鋒，由詹的遺孀阮淑鵬代領。記者陳俊智／攝影

桃園市前祕書長詹榮鋒去年5月因身健康問題辭去秘書長一職，今年6月病逝，過去為桃園建設付出努力甚多，不幸消息讓市府上下員工都不捨；市府今天頒發三等獎章，詹的遺孀阮淑鵬則以詹生前常掛嘴邊的話「身在公門好修行」送給官員，不少人紅了眼眶。

詹榮鋒曾任新北市工務局主秘、新建工程處長和捷運工程局副局長等職，熟稔工程與軌道建設業務，2022年張善政當選桃園市長才被挖角桃園，為桃園捷運、航空城等建設實質推動貢獻不小，在執行世界客家博覽會活動方面也付出許多努力；市長張善政甚至說，如果沒有詹榮鋒，捷運工程進展不會如此快速。

桃園市長張善政今親頒三等獎章，致詞談到詹榮鋒過世，語氣也充滿不捨。他表示，詹榮鋒是市府大家庭的一份子，他雖然走了，大家還是家人，未來不論喜事或需要幫忙，希望詹家都可以跟市府說。

阮淑鵬感謝市府肯定與關心，聊到詹榮鋒生命最後一段時光如何度過，吐露詹最後是在家中午睡時安詳離開，也提到詹要她帶話給市府所有官員，提醒「身在公門好修行」，盼大家盡心盡責、為民著想，為人謀福利，行善積德。

