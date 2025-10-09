快訊

粉紅超跑來了！10月11日、12日白沙屯媽竹北贊境 警公布管制路線

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
10月12日8點至下午4點(視遶境彈性調整)。圖／警察局提供
10月12日8點至下午4點(視遶境彈性調整)。圖／警察局提供

新竹縣竹北市公所從明天起至12日（計3天）在竹北市境內舉辦「竹北市2025文化季-竹北超越竹北」神明遶境祈福活動，邀請白沙屯拱天宮以及車城福安宮，與竹北天后宮及本地各宮廟共同遶境祈福，活動將於竹北市縣政六路架設主舞台及紅壇，並邀請明華園進行歌仔戲演出，預計將吸引1萬人前來參與。

為維護遶境活動期間轄內交通順暢，新竹縣政府警察局今天宣布，將針對遶境路線及周邊道路分時段彈性執行管制，管制範圍如下：

一、10月10日下午1點至5點(視遶境彈性調整)：中正東、西路、三民路、仁德街、仁孝街、仁義路、民權街、縣政九路、光明六路。

二、10月11日8點至下午6點(視遶境彈性調整)：光明六路、光明九路、光明十一路、中華路、中華路408巷、中正東、西路、興隆路一段、福興路、三民路、博愛南路、博愛街、華興街、華興一街、華興五街、新溪街、新光街、新國街、新民街、國盛街、溪洲路、新泰路、民權路、竹義街、竹義街。

三、10月12日8點至下午4點(視遶境彈性調整)：中正東路、縣政二路、縣政六路、中山路、十興路、竹仁街、光明六路東一段、光明九路、莊敬南路、莊敬五、六街、自強南路、自強一路、自強三路、自強五路、三民路、成功三路、成功八路、成功九街、成功十一街、仁義路、文信路、文田街、勝利五路、嘉興路、福興東路二段、嘉豐五路一段、嘉豐二街一段、文興路一段。

警察局提醒，因遶境活動期間以信眾徒步為主，且參與人數眾多，管制方式除了路口控燈外，會出動大型重機以及機車協助機動管制路口，待遶境隊伍通過後即解除管制。另活動主辦方已於遶境路線周邊懸掛改道及管制資訊，請活動期間有行經上述路段的民眾，可提前改道避開。

欲參加遶境活動的民眾，可多加利用大眾運輸來避開車潮，資訊如下：

一、高鐵：搭乘至高鐵新竹站→搭快捷7號公車直達活動會場(縣政六路)。

二、臺鐵：搭乘至臺鐵竹北站→後站步行10分鐘至市公所/前站步行5分鐘至竹北天后宮。

三、市民公車：60號、61號、快捷7號皆可抵達。

四、UBike：市區各站點皆可租借騎乘至會場。

10月10日下午1點至5點(視遶境彈性調整)：中正東、西路、三民路、仁德街、仁孝街、仁義路、民權街、縣政九路、光明六路。圖／警察局提供
10月10日下午1點至5點(視遶境彈性調整)：中正東、西路、三民路、仁德街、仁孝街、仁義路、民權街、縣政九路、光明六路。圖／警察局提供
10月11日8點至下午6點(視遶境彈性調整)。圖／警察局提供
10月11日8點至下午6點(視遶境彈性調整)。圖／警察局提供

