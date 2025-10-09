「1加1大於2」推觀光打團體站 桃竹竹苗4景點集章送好禮

桃竹竹苗推觀光打團體戰，發揮「1加1大於2」的效果，4名首長今天啟動「湖海之間─漫遊桃竹竹苗」方案，即日起跨4縣市各集1章，集滿4章送好禮。

桃竹竹苗區域治理平台會議今天在苗栗縣明德水庫水漾月明會館舉行，苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張政善、新竹縣長楊文科，及新竹市代理市長邱臣遠都出席，會後參加湖海觀光行銷記者會領航代言。

「湖海之間─漫遊桃竹竹苗」方案即日至明年2月1日跨縣市集章，領取摺頁後至桃園市永安海螺文化體驗園區、新竹縣峨眉湖、新竹市青草湖及苗栗縣明德水庫各集一章，集滿4章可在最後集章點兌換好禮，桃園市送珍珠海岸小方巾收納包組，新竹縣送日安環保帆布提袋，新竹市送皮卡擦手巾，苗栗縣送質感環保餐具組。

明德水庫ROT案水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇，預計下月1日試營運，4首長今天搭乘遊艇，並觀賞黃家伙房舞台區定目劇，都大為讚賞觀光亮點，鍾東錦指出，4縣市的地理位置與產業文化高度連結，觀光上各具特色，有「一加一大於二」的加乘作用，歡迎到桃竹竹苗2天1夜或3天2夜遊，一次集滿4章領好禮。

另，治理平台會議通過新增合作提案15案，包括建請中央修正地方行政機關組織準則，增設事務副縣（市）長及副秘書長；推動國土計畫配套研議，加強民眾宣導溝通，並應訂定落日機制；強化4縣市合作力道，建立聯合反詐機制等。