大甲媽「五大團」900人跨區桃園賜福 11日遶境路線看這裡

台中大甲鎮瀾宮媽祖應桃園八德鎮德宮之邀，將於10月11日早上8時從桃園區大興路啟駕，率900人「五大團」遶境桃園、八德兩區，沿途停駕多間宮廟開放民眾躦轎腳祈福；桃園警分局已規劃完整交通疏導及安全維護，動員警力、義交及志工全程護持，呼籲用路人配合指揮。

這場台中大甲媽跨區桃園一日遶境賜福之旅，11日上午在大興路會稽國中集合出發，最吸睛的亮點是，這次遶境隊伍陣容龐大，隨駕巡行的包括聞名的莊儀團、神童團、彌勒團、福德彌勒團和太子團等「五大團」，估計有900人與會，沿途更有近50位里長熱情設置香案恭迎，並貼心安排里民及信眾躦轎腳，讓大家能近距離感受媽祖的庇佑與神力。

這次遶境路線逾25公里，媽祖鑾駕上午將依序前往下股土地公廟、聖母宮、永燈祠、清水巖、鎮北祠及文昌宮；中午12時將抵達桃園大廟景福宮休息30分鐘，下午行程前往天德祠、元德宮、桃園城隍廟（西廟）、慈護宮、玄靈高上帝祖廟、龍山寺、閩台宮、大和福安宮、福永宮、麻園福德宮、瑞泰福德祠、瑞發宮、瑞泰宮等，隊伍預計於晚間7時30分返回桃園鎮德宮安座，圓滿完成桃園的賜福之旅。