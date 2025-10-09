快訊

1人要顧5690人 桃園戶政人力吃緊 市府提短中長因應之道

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園戶政人力吃緊，平均一人要服務5690名市民，副市長蘇俊賓允向上爭取更多人力，民政局也提出短中長期因應方案。圖／桃園市民政局提供
桃園戶政人力吃緊，平均一人要服務5690名市民，副市長蘇俊賓允向上爭取更多人力，民政局也提出短中長期因應方案。圖／桃園市民政局提供

桃園升格後人口持續增加，目前約235萬名，但戶政人力吃緊，平均一人要服務5690名市民，比例居六都之冠，不僅基層工作繁重，也影響民眾申辦業務效率；民代呼籲市府增補人力，副市長蘇俊賓允向上爭取，民政局也提出短中長期因應方案。

國民黨桃園市議員楊朝偉指出，桃園市六都唯一人口自然正成長的直轄市，外地移入人口也不斷增加，新生兒登記、結婚登記、遷入遷出等戶籍異動業務量大，仍獲內政部「114年績優戶政機關楷模獎」，值得鼓勵，但戶政人員工作辛苦也必須重視。

楊朝偉表示，人力補足是短期難解問題，缺工也可能是未來難避免的趨勢，在講求科技輔助人力的時代，希望市府參酌內政部推「數位戶政服務智會秘書」、新竹縣推AI機器人「小美」，能多加利用桃園擁有世界級AI產業聚落優勢，推出智慧服務。

無黨籍桃園市議員謝美英說，桃園2014升格前人口約205萬名，近10年增加約30萬名，基層戶政工作壓力山大。台北戶政近5年平均離職率約8.11%，桃園壓力更大，盼民政局以此為借鏡，慎防人力人才再流失。

民政局長劉思遠表示，根據去年統計資料，桃園戶政人員與總人口比例約1： 5690，遠高於六都平均值1：4625，壓力沉重。短期已啟動後勤支援機制，尖峰時段調派人力支援櫃台，戶政主管也會走動式協調；中期是建立戶所間短期互調支援制度並調升職缺，已穩定人力；長期則由人事處評估整體需求，持續向中央爭取擴編。

桃園 人力 壓力

