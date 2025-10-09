快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

大矽谷計畫空轉9個月對桃竹竹苗非常不公平 憂心人才外移衝擊生死存亡

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
桃竹竹苗區域治理平台會議今天在苗栗縣明德水庫水漾月明會館舉行，喊話中央回應盡快具體推動。記者范榮達／攝影
桃竹竹苗區域治理平台會議今天在苗栗縣明德水庫水漾月明會館舉行，喊話中央回應盡快具體推動。記者范榮達／攝影

矽谷計畫中央平台空轉9個月，桃竹竹苗首長認為非常不公平，更憂心類科學園區計畫掏空人才，面臨生死存亡關鍵時刻， 喊話行政院內閣不要盡忙一些奇怪的事情，回應盡快實質推動，地方有所本施政、布局國際。

桃竹竹苗區域治理平台會議今天在苗栗縣明德水庫水漾月明會館舉行，大矽谷成了焦點，桃園市長張善政「負荊請罪」，他說被推舉擔任桃竹竹苗與中央溝通窗口後，9個月過去了，平台都沒有開會，他非常失望，覺得要不然賴清德總統的大矽谷政策是打假球，要不然就是行政院內閣忙一些奇怪的事情，把一些真正該做的正事放在一邊。

「我們現在面臨到一個生死存亡的關鍵時刻」！新竹縣長楊文科強調，中央最近提出類科學園區計畫，如果計畫真正實現，台灣未來10年、20年的演變將會非常慘重，因為所有的廠商跟著台積電移往美國、德國、日本或其他需要去的地方，精密的2奈米甚至1奈米都過去的話，相關的上下游產業一定也要跟著，精英都到國外，留下的房子都要賣光了。

新竹市代理市長邱臣遠呼應楊文科，希望中央審慎面對，他強調廠房、設備、土地可以買，但是唯有人才沒有辦法一蹴可幾，中央絕不應因短期的考量而失去了長期的規畫，桃竹竹苗地區擁有豐沛的理工人才能量、國家級的研究中心、先進的技術，還有一流的廠商，應該把握時機，以這邊為核心，來做整體產業與國際布局的發展。

苗栗縣長鍾東錦、楊文科都喊話大矽谷推動的現況，對桃竹竹苗非常不公平，鄉親憂心忡忡，中央卻無感，讓人想不通，希望中央趕快回應，包括用地的需求、產業未來的發展，地方會更好施政。

矽谷 行政院 科學園區

延伸閱讀

桃竹苗大矽谷計畫9個月無下文 4縣市首長憂心

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

國民黨主席選舉將至…新竹縣長楊文科未表態 笑著這樣說

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

相關新聞

大矽谷計畫空轉9個月對桃竹竹苗非常不公平 憂心人才外移衝擊生死存亡

大矽谷計畫中央平台空轉9個月，桃竹竹苗首長認為非常不公平，更憂心類科學園區計畫掏空人才，面臨生死存亡關鍵時刻， 喊話行政...

1人要顧5690人 桃園戶政人力吃緊 市府提短中長因應之道

桃園升格後人口持續增加，目前約235萬名，但戶政人力吃緊，平均一人要服務5690名市民，比例居六都之冠，不僅基層工作繁重...

雙十連假何處去？桃園超多親子放電活動一次看

雙十連假何處去？桃園市政府今年國慶升旗典禮移師桃園區風禾公園，打造可愛又好拍的打卡景點；蘆竹區台茂購物中心明晚有雙十煙火...

廣角鏡／韓團I-DLE葉舒華 擔任桃園觀光大使

桃園市政府昨宣布，由韓團I-DLE成員葉舒華出任桃園觀光大使。葉舒華出身楊梅富岡，16歲那年勇闖韓國追夢，如今紅遍亞洲，...

桃園市醫將設3分院 竹縣湖口心血管中心揭牌

桃園市立醫院落腳八德且獲衛福部原則同意後，市長張善政昨在議會施政報告宣布，計畫在大溪、觀音和復興設置分院，市府預估市醫2...

桃園市立醫院3分院落腳地出爐 市府評估期程應比總院快

桃園市長張善政今赴議會施政報告，除提到八德市立醫院進度，也計畫在觀音、大溪和復興蓋分院，民代關心總院定位，也盼分院規畫期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。