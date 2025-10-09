大矽谷計畫空轉9個月對桃竹竹苗非常不公平 憂心人才外移衝擊生死存亡

大矽谷計畫中央平台空轉9個月，桃竹竹苗首長認為非常不公平，更憂心類科學園區計畫掏空人才，面臨生死存亡關鍵時刻， 喊話行政院內閣不要盡忙一些奇怪的事情，回應盡快實質推動，地方有所本施政、布局國際。

桃竹竹苗區域治理平台會議今天在苗栗縣明德水庫水漾月明會館舉行，大矽谷成了焦點，桃園市長張善政「負荊請罪」，他說被推舉擔任桃竹竹苗與中央溝通窗口後，9個月過去了，平台都沒有開會，他非常失望，覺得要不然賴清德總統的大矽谷政策是打假球，要不然就是行政院內閣忙一些奇怪的事情，把一些真正該做的正事放在一邊。

「我們現在面臨到一個生死存亡的關鍵時刻」！新竹縣長楊文科強調，中央最近提出類科學園區計畫，如果計畫真正實現，台灣未來10年、20年的演變將會非常慘重，因為所有的廠商跟著台積電移往美國、德國、日本或其他需要去的地方，精密的2奈米甚至1奈米都過去的話，相關的上下游產業一定也要跟著，精英都到國外，留下的房子都要賣光了。

新竹市代理市長邱臣遠呼應楊文科，希望中央審慎面對，他強調廠房、設備、土地可以買，但是唯有人才沒有辦法一蹴可幾，中央絕不應因短期的考量而失去了長期的規畫，桃竹竹苗地區擁有豐沛的理工人才能量、國家級的研究中心、先進的技術，還有一流的廠商，應該把握時機，以這邊為核心，來做整體產業與國際布局的發展。

苗栗縣長鍾東錦、楊文科都喊話大矽谷推動的現況，對桃竹竹苗非常不公平，鄉親憂心忡忡，中央卻無感，讓人想不通，希望中央趕快回應，包括用地的需求、產業未來的發展，地方會更好施政。