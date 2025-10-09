桃竹苗大矽谷計畫9個月無下文 4縣市首長憂心

桃竹竹苗區域治理平台會議今天在苗栗縣舉辦，桃園市長張善政指出，4縣市向國發會爭取建立桃竹苗大矽谷計畫溝通平台遲無下文，對此感到失望；其他3首長也對政策推動牛步表達憂心。

由桃園、新竹縣、市及苗栗縣組成的桃竹竹苗區域治理平台，今天在苗栗縣舉行定期會議，桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦齊聚一堂，會中檢視歷年合作議案執行進度，並通過新增合作提案。

張善政提到，他要向身旁3名首長「負荊請罪」，因為自己獲推舉擔任桃竹苗大矽谷計畫與中央的聯繫窗口，一直在努力爭取與中央建立溝通平台，但「9個月過去，平台都沒開會」。

張善政指出，桃市府經發局曾發函國發會，希望為此召開會議，但所得回應是「請各縣市直接與相關部會協調，無需開會；在國發會前任、新任主委任內，他也私下透過熟識管道爭取開平台會議，所得答案也一樣是請各縣市各自與相關部會協調，令他覺得相當失望。

張善政說，這種情況如果不是總統賴清德的桃竹苗大矽谷計畫打假球，要不就是行政院內閣在忙一些「奇怪的事情」把真正該做的正事放在一邊，令人非常遺憾。

張善政表示，當前國際局勢關稅問題嚴重，許多國際企業，尤其台商在台發展面臨急迫壓力，但政府行政效率是這樣的話，會讓台灣失去很好的機會，呼籲行政院快放下手邊奇怪的事，一起協助桃竹竹苗盡快完成大矽谷計畫推動。

鍾東錦、楊文科對於桃竹苗大矽谷計畫「只聞樓梯響」9個月沒消息，表達憂心，希望中央重視總統政策，儘速推動，包括用地需求、產業未來如何發展儘速回應，縣市政府也能有更好的應對。

楊文科並提及，台灣科技產業發展須有明確且長遠規劃，對於政府提出助美打造「類科園學區」，他認為是「短多長空」的計畫，恐帶動科技廠商上下游產業菁英外移出走，對台灣產業影響巨大，應審慎嚴肅看待，他並不支持。

邱臣遠說，竹科至今邁向45年，若無過去領導者的高瞻遠矚，不會有今天台灣半導體產業榮景，趁著當前國際變局機會，應該擴大量能，桃竹苗大矽谷計畫會影響4縣市整體廊帶發展，土地、設備可以買，唯有人才培育不能等，只有把高端技術、關鍵人才在台灣，台灣才會有競爭力，希望中央積極推動桃竹苗大矽谷計畫。