芝普企業股份有限公司特別捐贈消防局第一大隊八德分隊「多功能搬運扁帶」及「電動水帶收整器」。圖：八德分隊提供

桃園市消防局第一大隊八德分隊於今(9)日上午舉辦消防器材捐贈儀式，芝普企業股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」之精神，以實際行動支持消防局災害搶救工作，特別捐贈消防局第一大隊八德分隊「多功能搬運扁帶」及「電動水帶收整器」，強化消防人員救災效率，提供更迅速、更安全的救援量能。

「多功能搬運扁帶」及「電動水帶收整器」可以提升消防人員救災效率，提供更迅速、更安全的救援量能。圖：八德分隊提供

八德分隊表示，「多功能搬運扁帶」在救災現場可用於人命救助、搬運器材或固定裝置使用，操作簡單，體積小可收納於口袋，相當便利，讓消防人員能視現場需求調整用途得以應對各種突發狀況。其中，對於人員搬運的效率有顯著的提升，不僅能為受困民眾爭取寶貴的搶救時間，更能在消防人員受困時發揮最大的救援功用，是理想的個人用救災裝備之一。

八德分隊進一步提到，「電動水帶收整器」能協助消防人員快速且安全地完成水帶回收作業，每當火災搶救任務結束後，往往需要花費大量時間及人力收拾佈署的水線，對於長距離佈署的情況下更是加劇人員救災後的體力消耗，有了此利器能節省收拾水帶的人力與時間，大幅減輕消防人員救災後的負擔。

八德分隊長李昀浩表示，非常感謝芝普企業股份有限公司的無私奉獻，兩項專業器材既能提升救災效率，為民眾爭取寶貴的黃金救援時間；更能減輕消防員的體力負擔，此次捐贈不僅是對消防工作的支持，更是對在地鄉親的深切關懷，也希望能藉此拋磚引玉，期盼社會各界能響應這股愛心，一同為提升救災能量，打造更安全的城市而努力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：企業捐贈八德消防分隊救災器材 守護市民安全