雙十連假何處去？桃園超多親子放電活動一次看

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園國慶升旗典禮明早8時在風禾公園舉行，今年以「國慶齊聚．桃園永續」為主題，結合「黑貓出任務」活動，70隻黑貓公仔昨已整隊現身，吸引不少遊憩民眾目光。圖／桃園市民政局提供
雙十連假何處去？桃園市政府今年國慶升旗典禮移師桃園區風禾公園，打造可愛又好拍的打卡景點；蘆竹區台茂購物中心明晚有雙十煙火秀；議員張碩芳11、12日也在桃園區藝文廣場舉辦親子泡泡派對，除了泡泡游泳池、園遊會，還有音樂劇和闖關遊戲。

桃園國慶升旗典禮明早8時在風禾公園舉行，今年以「國慶齊聚．桃園永續」為主題，結合「黑貓出任務」活動，70隻黑貓公仔昨已整隊現身，吸引不少遊憩民眾目光，甚至有愛貓民眾決定在此拍婚紗，讓期間限定景點增加紀念價值。

民政局長劉思遠表示，桃園的國慶氛圍就像一場城市派對，歡迎民眾攜家帶眷升旗、拍照打卡，而桃園各行政區主要幹道與公園也插滿國旗，總數超過6千面，無論走到哪裡，都能感受到旗海飄揚、洋溢國慶氛圍。

國慶期間，農業局也在大園溪海休閒農業區打造上千平方公尺的「國旗花布」；文化局在馬祖新村、太武新村、憲光二村及龜山眷村故事館推出國慶主題活動；觀旅局在慈湖也有水舞光雕秀；交通局去年爆紅「國旗小綠人」也再度亮相。

台茂購物中心歡迎民眾國慶日來逛周年慶，明晚7時45分將有長達5分鐘的雙十煙火秀。業者呼籲，為避免出入口人多壅塞，明晚7時40分將暫時封閉館內對外出口，請欣賞煙火民眾務必晚間7時30分前到戶外圓形廣場等候欣賞。依公部門煙火施放作業管理辦法，現場風速達每秒7公尺以上，將取消施放。

桃園市議員張碩芳11、12日2天下午在藝文廣場舉辦「早療兒童友善｜公益泡泡派對」，除了泡泡游泳池、泡泡達人秀、親子手作、音樂劇表演等多項活動，現場還有公益園遊會與闖關遊戲陪伴民眾度過愉快連假，線上報名還有免費驚喜袋鼠包，報名網址：https://lin.ee/wIYXuZl。

國慶 桃園 連假

