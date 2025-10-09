快訊

國慶連續假期即將到來，國道、省道以及各大風景遊樂區，預期迎來大批車潮。圖：警方提供

今(114)年國慶連續假期即將到來，國道、省道以及各大風景遊樂區，預期迎來大批車潮，因前有教師節及中秋節連假分流，預估此次車潮以觀光、旅遊為主。桃園市龍潭警分局位於「大龍門」觀光廊帶，有龍潭觀光大池、三坑生態公園、小人國、六福村及石門水庫等觀光、風景遊憩景點。國慶連假期間大型遊樂園區相繼推出限時優惠活動，石管局大草坪亦舉辦「三坑水鄉茭遊趣」活動，屆時周邊道路交通恐易出現大量車潮，為因應連假交通秩序整理，確保重要道路交通順暢，龍潭分局將於各相關路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。

因應連假交通秩序整理，確保重要道路交通順暢，龍潭分局將於各相關路口編排員警、協勤民力協助交通疏導工作。圖：警方提供

龍潭分局表示，為讓民眾連續假期交通出遊順暢，避免車流過於集中形成壅塞，建議民眾前往觀光、遊樂區分流行駛替代道路。龍潭交流道下往中正路方向，可走大昌路、右轉中正路、左轉新龍路、左轉中豐路往遊樂區方向；龍潭交流道下往中正路方向，可走大昌路、左轉中正路、往石門水庫、龍源路往遊樂區方向；關西交流道下往關西方向，可以走正義路、左轉光明路往遊樂區方向；高原交流道下往龍潭方向，可走高原路、龍源路高原段、龍源路、溪州大橋往石門水庫。

龍潭分局提到，請民眾留意，國慶連假期間，國道3號龍潭系統交流道及高原交流道均無實施高乘載交通管制，每日深夜0時至凌晨5時暫停收費，請駕駛人多加利用；並請用路人掌握交通動態及各項管制、服務措施。

龍潭分局長施宇峰特別提醒，國慶連假期間民眾與親友聚餐飲酒機會增加，警方呼籲「開車不喝酒、喝酒不開車」，可善用指定駕駛、代客叫車或代駕服務，以確保行車安全；另於風景、遊樂區周邊請勿任意違規停車妨礙交通，並請注意財物的保管，貴重物品隨身攜帶，切勿遺留在車內，共同維護國慶假期交通安全與順暢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國慶連假準備出遊 龍潭警曝替代道路資訊

