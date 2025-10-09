聽新聞
桃園市醫將設3分院 竹縣湖口心血管中心揭牌

聯合報／ 記者陳俊智郭政芬／連線報導
桃園市立醫院落腳八德，桃市府宣布還要再蓋3間分院，分別在觀音、大溪和復興區。本報資料照片
桃園市立醫院落腳八德，桃市府宣布還要再蓋3間分院，分別在觀音、大溪和復興區。本報資料照片

桃園市立醫院落腳八德且獲衛福部原則同意後，市長張善政昨在議會施政報告宣布，計畫在大溪、觀音和復興設置分院，市府預估市醫2033年啟用，分院營運應會比總院來得快。新竹縣湖口仁慈醫院心臟血管中心於昨揭牌，強化地方醫療量能。

張善政說，年底啟動全國首創「LCDT醫療巡迴車」強化肺癌篩檢，市立醫院除八德霄裡，還有大溪埔頂、觀音草漯和復興3院區，將導入「賦能合作」模式，讓基層診所與醫療中心協力。

桃園市議員楊朝偉質詢關切市立醫院未來定位，認為醫院應發展獨有的專業領域；市議員吳進昌、李柏坊也分別爭取觀音、大溪地醫療建設，期待有規模在診所以上、醫院以下的院所進駐。

副市長王明鉅說，已擇定大溪埔頂營區重劃後的社宅基地旁設小型醫院，希望能解決8成平時常見的疑難雜症；衛生局長賈蔚也提到另2處分院，利用觀音草漯的市場用地、復興介壽國中用地推動，提供比診所量能還高的醫療服務，如超音波、腸胃鏡和局部麻醉手術等。

新竹縣湖口鄉仁慈醫院心臟血管中心昨揭牌，宣告正式啟動心臟及周邊血管相關醫療與急重症照護服務，填補地方長年醫療缺口。記者郭政芬／攝影
新竹縣湖口鄉仁慈醫院心臟血管中心昨揭牌，宣告正式啟動心臟及周邊血管相關醫療與急重症照護服務，填補地方長年醫療缺口。記者郭政芬／攝影

另，新竹縣湖口鄉為全台第一大鄉，周邊包含新豐鄉、桃園新屋與楊梅地區，長期缺乏心臟相關專科醫療，湖口仁慈醫院斥資8千萬元建置「心臟血管中心」，昨天揭牌，並延攬多名資深心臟內科醫師加入治療團隊，建構完善的一站式心血管照護網絡，讓急重症鄉親可就近治療。

仁慈醫院院長劉益宏說，心血管疾病長年高居國人10大死因前列，急性心肌梗塞的搶救又可說分秒必爭，若能在黃金時間內完成診斷與治療，將大幅提升存活率。

桃園市醫將設3分院 竹縣湖口心血管中心揭牌

