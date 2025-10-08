桃園市立醫院3分院落腳地出爐 市府評估期程應比總院快

桃園市長張善政今赴議會施政報告，除提到八德市立醫院進度，也計畫在觀音、大溪和復興蓋分院，民代關心總院定位，也盼分院規畫期程加速；副市長王明鉅表示市立醫院會以及急重症緊急醫療優先，衛生局長賈蔚則說分院設置期程應該會比總院快一些。

張善政在報告時提到市府積極興建社宅、加強社區安全、完善婦幼服務、照顧學齡兒童與強化醫療量能等作為，在醫療方面，市府年底將啟動全國首創「LCDT醫療巡迴車」強化肺癌篩檢，市立醫院除八德霄裡，大溪埔頂、觀音草漯和復興有3個院區，將導入「賦能合作」模式，讓基層診所與醫療中心協力，強化桃園整體醫療量能。

桃園市議員楊朝偉關心八德市立醫院未來定位，認為醫院應發展獨有的專業領域；議員吳進昌提到觀音人口近年迅速成長，但地方只有2家診所，每天看診大排長龍，希望分院盡快設置；議員李柏坊也提到大溪期待市立醫院落腳與龍潭國軍總醫院升級都落空，期待有規模在診所以上、醫院以下的院所進駐。

王明鉅表示，每個地區都要設大型醫院是不可能的，也沒有必要，他已跟衛生局討論多次，擇定大溪埔頂營區重劃之後的社宅基地旁設小型醫院，目標很簡單，就是希望能解決8成平時常見的疑難雜症，讓民眾不用為了抽血、照X光或電腦斷層就遠赴醫學中心。

賈蔚會後回應，大溪埔頂將配合都發局社宅一起開發，觀音草漯則會配合經發局規畫的市場用地進行，復興目前則是選擇介壽國中用地。至於分院定位，它是提供比診所量能還高的醫療服務，例如超音波、腸胃鏡和局部麻醉手術等，但不像醫院有提供病床住院。由於不包含住院病床，所以設置期程應該會比八德市立醫院快。