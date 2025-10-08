快訊

苑裡鎮公民街交通瓶頸 斥資3890萬拓寬今天歡喜通車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮公民街原路寬僅4至5公尺，拓寬8公尺，今天完工歡喜通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮公民街原路寬僅4至5公尺，成了交通瓶頸，國土管理署生活圈道路交通系統建設計畫核定3890萬元，拓寬8公尺，今天完工歡喜通車。

苑裡鎮公民街長130公尺，原路寬僅4至5公尺，經常造成交通壅塞與安全疑慮。苑裡鎮公所歷經多年爭取拓寬改善工程，中央補助1590萬6000元、公所自籌配合款2299萬4000元，拓寬至8公尺，銜接中華路、新興路及博愛路，今年初動工，苗栗縣副縣長邱俐俐、議員陳品安、周玉滿、苑裡鎮長劉育育，及苑裡鎮民代表會主席洪晃琦等人今天剪綵通車。

劉育育表示，公民街自上一任團隊的努力，在用地取得方面花了很大的功夫，期間更辦理了4次公聽會、3次土地協議價購會議，在各界的協助配合之下，辦理瓶頸路段改善工程。

邱俐俐說，公民街完工通車，象徵公所鞏固鎮政中心宣示作用，未來還有相關整改工程，衛生所也將在完成細部規畫之後辦理遷移工程，讓公民街周遭環境更加完善，也讓公所業務有更好的發揮空間，這條道路將為鎮民帶來更好的人本觀念，並深化到每個鄰里，讓大家的生活更加便利、安全。

