通車以來連年賠錢…人事、電費雙漲 中捷估明年持續虧損6.5億

台中捷運綠線營運通車已經5年，台中市議會今開交通地政委員會，中捷公布最新財務規劃顯示，2026年預估收入約5.5億元，營業成本支出卻達12億，明年仍虧損高達6.5億元。藍綠議員質疑，等到捷運藍線通車至少要等10年，難道綠線要繼續虧下去？中捷公司表示，將持續提升運量，並增設自營廣告版面，提升營收。

台中第二條捷運藍線今年6月26日動工，但預計2034年完工通車。根據中捷公司所提報的明年度事業計劃書，預估明年平均日運量可提高到4萬9600人次，比目前日運量4萬5957人次成長6.4%，明年收入也可達5億5000多萬，但營業與人事成本等支出卻高達12億多，明年將持續虧損6億5800多萬元。

民進黨市議員謝家宜說，捷運綠線通車快5年，捷運路網交叉才可能有盈餘，至少要等10年，難道要繼續虧下去？應該提出異業結盟等新的創收方案。

國民黨市議員楊大鋐批評，台中捷運綠線持續虧損，中捷提出的收益計畫太過空洞，要求中捷主動出擊，與台中會展中心與綠美圖等重大建設合作，在捷運車廂打廣告，提高廣告收入，不能只靠市庫彌補空缺。

國民黨市議員陳成添說，中捷應該要有公益社會責任，可提供車廂與車站空間，協助推廣農漁特產，讓外縣市民眾更了解台中的農特產品。

中捷公司董事長顏邦傑表示，近年來人事成本大漲，每月電費也從700多萬增至1200多萬，已極力控制成本，明年預估營業成本支出約12億。中市府增資計畫已於2024年審議通過，2025年到2027年分3年度共增資20億元，今年6億，明年、後年各7億元，減低營運衝擊。

顏邦傑說，中捷綠線通車迄今雖然仍虧損，不過日運量從2萬多提升至4萬多，將持續提升運量，並推廣數位媒體版面，推出更多元的廣告類型，增設自營廣告版面，以挹注營收，隨著運量增加，預估明年廣告收益可提高7至8%。

顏邦傑提到，中捷起初並未規劃商業空間，採開放式設計，並未有冷氣，影響店鋪進駐意願，目前多以無人商店或是餐車、市集擺攤進駐，將持續招商，未來也會配合台中會展中心、綠美圖等重大建設廣告行銷，增加收益。