新竹市普發5000 時力籲花在刀口上、綠盼加碼超過竹北

為因應美國關稅，新竹市政府今宣布，將於明年發放市民每人5000元消費金，藍、綠、白各陣營均樂見其成。不過時代力量新竹市議會黨團強烈批評，普發現金只是短期政治操作，忽略了城市長遠治理與財政紀律；民進黨市議員劉崇顯也認為，竹北市公所曾普發6000元，新竹市不應低於這標準。

新竹市政府預計將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人5000元消費金，發放對象為今年9月30日前已設籍新竹市者，發放人數預計超過45萬，待新竹市議會通過預算後發放。

時代力量新竹市議會黨團強烈批評，市府在財畫法修正後增加140多億總預算，卻遲遲無法提出完整具體建設與社福計畫，如今選擇「普發現金」的做法，只是短期政治操作，忽略了城市長遠治理與財政紀律。

時代力量市議員廖子齊表示，無論是在中央或地方，時代力量不支持任何不分對象、毫無設計的普發現金。時代力量支持照顧市民，但政策不能流於發錢取暖。新竹真正需要的，是公共建設、長照、社宅與在地產業升級的長期規畫，呼籲市府應提出完整財務評估與配套措施，把資源花在刀口上，不要讓短視的政治操作，成為下一代的財政負擔。

民進黨新竹市議員劉崇顯表示，樂見市府今天宣布明年新竹市民普發5000消費金，但從中也觀察到一個警訊，因應財畫法修正而新增超過200億的財源，市府對應的新政策大部分都是加碼大撒幣，鮮少實質性的重大建設，這代表無論是市長高虹安還是代理市長邱臣遠，都失去了對新竹市擘畫城市願景的能力。