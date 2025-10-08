1.69億頭份市濱江街拓寬撤案？ 縣、市共識「一定要做」

苗栗縣立殯儀館只要有奠禮，主要對外寬僅5公尺濱江街交通一定爆，1.69億元拓寬到10公尺案，市公所因用地取得等問題，一度申請撤案暫緩施工，縣政府、市公所今天共識「一定要做」，打通交通瓶頸。

頭份市殯儀館對外主要聯絡道濱江街，鄰近縣道124丙線（北橫公路）6年前通車，濱江街具連接市區、國道1號及國道3號交流道等重要交通功能，國土管理署核定中央補助1億4365萬元，地方配合2535萬元，拓寬10公尺、1.9公里，公所目前進度，工程基本設計送國土署審查，徵收計畫編製中。

縣務會議今天討論，爆出濱江街拓寬工程公所上月25日函文縣府，因公共設施用地取得，及地方民眾相關意見分歧等因素尚待釐清，公所暫緩辦理，請縣府轉陳國土署准予撤案，不過，公所10月1日又來文經審慎考量，仍依定計畫期程推動，併同排除導致原案暫緩之因素，請縣府予以撤回。

濱江街拓寬案公所一度陳報撤案，縣長鍾東錦大感錯愕，表示濱江街是交通瓶頸，拓寬是地方殷殷期待，如果公所難以執行，縣府可以接手，好不容易爭取而來的重大建設「一定要做」。

頭份市長羅雪珠則低調回應，指出濱江街拓寬案程序繁瑣，公所人員可能有所曲解，公所已取消撤案，與縣府進一步協調，努力克服困難持續推動。

據了解，濱江街拓寬規畫雙向車道及人行道，去年底完成都市計畫變更，工程費、徵收用地約1.69億元，預定期程希望今年底發包施工，明年9月完工。