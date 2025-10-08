快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

1.69億頭份市濱江街拓寬撤案？ 縣、市共識「一定要做」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市濱江街是交通瓶頸，1.69億元拓寬工程，縣政府、市公所今天共識「一定要做」。本報資料照片
苗栗縣頭份市濱江街是交通瓶頸，1.69億元拓寬工程，縣政府、市公所今天共識「一定要做」。本報資料照片

苗栗縣立殯儀館只要有奠禮，主要對外寬僅5公尺濱江街交通一定爆，1.69億元拓寬到10公尺案，市公所因用地取得等問題，一度申請撤案暫緩施工，縣政府、市公所今天共識「一定要做」，打通交通瓶頸。

頭份市殯儀館對外主要聯絡道濱江街，鄰近縣道124丙線（北橫公路）6年前通車，濱江街具連接市區、國道1號及國道3號交流道等重要交通功能，國土管理署核定中央補助1億4365萬元，地方配合2535萬元，拓寬10公尺、1.9公里，公所目前進度，工程基本設計送國土署審查，徵收計畫編製中。

縣務會議今天討論，爆出濱江街拓寬工程公所上月25日函文縣府，因公共設施用地取得，及地方民眾相關意見分歧等因素尚待釐清，公所暫緩辦理，請縣府轉陳國土署准予撤案，不過，公所10月1日又來文經審慎考量，仍依定計畫期程推動，併同排除導致原案暫緩之因素，請縣府予以撤回。

濱江街拓寬案公所一度陳報撤案，縣長鍾東錦大感錯愕，表示濱江街是交通瓶頸，拓寬是地方殷殷期待，如果公所難以執行，縣府可以接手，好不容易爭取而來的重大建設「一定要做」。

頭份市長羅雪珠則低調回應，指出濱江街拓寬案程序繁瑣，公所人員可能有所曲解，公所已取消撤案，與縣府進一步協調，努力克服困難持續推動。

據了解，濱江街拓寬規畫雙向車道及人行道，去年底完成都市計畫變更，工程費、徵收用地約1.69億元，預定期程希望今年底發包施工，明年9月完工。

國土署 殯儀館 頭份

延伸閱讀

苗栗隨機殺人「救人超人」曝心聲 慶幸擋了這兩刀把傷害降到最小

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗男隨機殺3人…女童胸口中刀傷勢穩定 鍾東錦曝兇嫌有5姊、雙胞胎弟也染毒

影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

相關新聞

新竹市將普發5千消費金 綠喊加碼、白支持、藍籲速發

為因應美國關稅，新竹市政府今宣布，將於明年發放市民每人5000元消費金，藍、綠、白各陣營均樂見其成。但民進黨市議員曾資程...

新竹市普發5000 時力籲花在刀口上、綠盼加碼超過竹北

為因應美國關稅，新竹市政府今宣布，將於明年發放市民每人5000元消費金，藍、綠、白各陣營均樂見其成。不過時代力量新竹市議...

1.69億頭份市濱江街拓寬撤案？ 縣、市共識「一定要做」

苗栗縣立殯儀館只要有奠禮，主要對外寬僅5公尺濱江街交通一定爆，1.69億元拓寬到10公尺案，市公所因用地取得等問題，一度...

傳統公告欄擋路又影響市容 竹北市公所全面拆除汰舊

新竹縣竹北市傳統公告欄設置年代久遠，不僅豎立在人行通道或轉角，且雜亂的資訊也影響市容。竹北市公所繼拆除義民中學通學步道上...

新竹市發錢了！預計明年每人發5千消費金 議會通過就發

為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金...

苗栗縣圖、苗栗市公所遭假冒名義開課 急澄清呼籲不要被騙

苗栗縣立圖書館、苗栗市公所等公家單位標誌，近來遭冒用設臉書開班，縣圖、市公所緊急澄清，縣圖並暫停線上報名活動，防止民眾受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。