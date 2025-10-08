傳統公告欄擋路又影響市容 竹北市公所全面拆除汰舊

新竹縣竹北市傳統公告欄設置年代久遠，不僅豎立在人行通道或轉角，且雜亂的資訊也影響市容。竹北市公所繼拆除義民中學通學步道上老舊不合時代需求的公告欄後，再度清除39處老舊公告欄，還給市民乾淨、通暢的城市空間。

竹北市長鄭朝方指出，竹北市持續以「美學治市、減法建設」為施政主軸，過去公告欄設置年代久遠，當時尚未普及人行道規畫，許多立柱式設施直接豎立在人行通道或轉角，造成輪椅、嬰兒車等行人通行不便，也影響城市視覺整體性。

鄭朝方說，隨著數位時代來臨，民眾訊息傳遞與交流多以通訊軟體、社群平台為主，傳統公告欄的功能逐漸消失，內容乏人問津，反而成為城市中混亂的視覺元素。

為解決長年沉痾，竹北市所啟動公告欄改造計畫，針對長年占用人行道、影響視覺景觀的立式公告欄全面拆除，徹底解決「路霸公告欄」，並同步汰換提出需求的里內壁掛式公告欄。除重新設計外，也調整設置位置，重塑市容秩序與空間美感。