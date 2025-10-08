新竹市將普發5千消費金 綠喊加碼、白支持、藍籲速發

為因應美國關稅，新竹市政府今宣布，將於明年發放市民每人5000元消費金，藍、綠、白各陣營均樂見其成。但民進黨市議員曾資程認為，市府誠意不足，至少要發1萬；民眾黨市議員李國璋認為該消費金與還稅於民性質不同，是針對關稅應對；國民黨黨團總召、市議員陳慶齡則認為，受到關稅衝擊，發放速度應加速。

新竹市政府預計將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人5000元消費金，發放對象為今年9月30日前已設籍新竹市者，發放人數預計超過45萬，待新竹市議會通過預算後發放。

「誠意不足，至少要發1萬，有錢也不會用的情況下，可以考慮直接把部分資源回饋給市民」，曾資程依市府資料試算，新增214億加上113年度歲計賸餘約33.43億，合計約246.43億，再以今年6月底人口 45萬5829人計算，每人平均約5萬4061元，若選擇普發每人現金5萬，總成本約227億9145萬元，發放完畢後仍可剩下約18億5155萬元（約15.52億），仍有餘裕可用於必要的市政或預備金。

李國璋則表示，市府規畫普發5000元消費金的出發點，與中央先前因超徵稅收所推動的「還稅於民」性質不同。地方稅並無超徵問題，因此這次編列預算並非還稅，而是針對美國關稅政策可能對新竹傳統產業帶來的衝擊，提前部署、主動補貼，作為一項特殊性質的經濟應對措施。

李國璋指出，美國關稅對新竹非科學園區的傳統產業確實將造成影響，效應約在關稅宣布後6到9個月逐步顯現，市府此舉顯示已留意相關風險，並以普發方式協助市民與業者共度景氣寒冬。他強調，黨部「全力支持」這項措施，不僅展現市府的用心，也有助穩定地方經濟。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，市府規畫普發5000元消費金「是件好事」，尤其新竹傳統產業近來受到國際貿易與美國關稅影響，部分業者已縮減工時、實施無薪假，員工收入明顯減少。

陳慶齡指出，尤其在香山等地區傳產情況尤為明顯，普發現金可在一定程度上補貼民眾生活缺口，但長遠之計仍須中央盡速處理貿易與關稅問題，從根本穩定產業環境。