竹北市老舊路霸公告欄退場 拆39座還民通暢空間

中央社／ 新竹縣8日電
新竹縣竹北市公所表示，為了還給市民乾淨、通暢的城市空間，近日陸續拆除轄內39處「路霸式」老舊公告欄，並汰換有需求的里內壁掛式公告欄（圖）。（竹北市公所提供）中央社
新竹縣竹北市公所表示，繼日前拆除義民中學通學步道上的舊式公告欄後，近日陸續全面清除轄內39處「路霸式」老舊公告欄，逐步還給市民乾淨、通暢的城市空間。

竹北市公所發布新聞稿表示，許多舊式公告欄設置年代久遠，多為立柱式，過去在缺乏人行道規劃的年代，常直接豎立在人行通道或轉角，造成輪椅、嬰兒車等行人通行不便，也影響市容整體視覺。

隨數位時代來臨，竹北市公所指出，民眾訊息多透過通訊軟體、社群平台傳遞，傳統公告欄功能式微，反而成為城市中的視覺混亂元素。

竹北市公所表示，近期針對長年佔用人行道、影響視覺景觀的立式公告欄進行拆除，解決「路霸公告欄」問題，同時汰換有需求的里內壁掛式公告欄，重新設計、調整位置，未來將持續以減法建設理念，打造機能與美學兼具的城市環境。

