竹北市老舊路霸公告欄退場 拆39座還民通暢空間
新竹縣竹北市公所表示，繼日前拆除義民中學通學步道上的舊式公告欄後，近日陸續全面清除轄內39處「路霸式」老舊公告欄，逐步還給市民乾淨、通暢的城市空間。
竹北市公所發布新聞稿表示，許多舊式公告欄設置年代久遠，多為立柱式，過去在缺乏人行道規劃的年代，常直接豎立在人行通道或轉角，造成輪椅、嬰兒車等行人通行不便，也影響市容整體視覺。
隨數位時代來臨，竹北市公所指出，民眾訊息多透過通訊軟體、社群平台傳遞，傳統公告欄功能式微，反而成為城市中的視覺混亂元素。
竹北市公所表示，近期針對長年佔用人行道、影響視覺景觀的立式公告欄進行拆除，解決「路霸公告欄」問題，同時汰換有需求的里內壁掛式公告欄，重新設計、調整位置，未來將持續以減法建設理念，打造機能與美學兼具的城市環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言