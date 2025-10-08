快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市發錢了！預計明年每人發5千消費金 議會通過就發

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列約22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金，期盼新竹市議會給予支持並通過預算。圖／聯合報系資料照
為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列約22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金，期盼新竹市議會給予支持並通過預算。圖／聯合報系資料照

為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金，期盼新竹市議會給予支持並通過預算。發放對象為今年9月30日前已設籍新竹市者，發放人數預計超過45萬。

新竹市代理市長邱臣遠指出，全球經濟在後疫情時代仍面臨挑戰，國際局勢與通膨壓力仍對市民生活造成影響，美國關稅政策更直接衝擊產業經濟發展。為回應對於刺激內需擴大市場需求，規畫此次消費金發放計畫，預計將針對今年9月30日（含）前已設籍新竹市的市民朋友，於明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬。

邱臣遠也指示相關單位即刻啟動規畫相關發放事宜，務必以「簡單便利」為原則，包含65歲以上長者免申請，透過既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，或是規畫臨櫃申辦領取現金，相關申請期程與發放辦法，也將在議會通過預算後，進一步公佈相關細節。

此外，配合中央政府「數位×淨零」國家雙軸轉型政策，本次發放計畫中，也將規畫利用市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供申請，減少申辦時間與人力物力成本。同時也要求「新竹通APP」在資訊安全方面，確實導入包含ISMS資訊安全管理等機制，保障市民資料安全。

市府表示，為因應美國關稅政策，市府於今年4月即成立跨局處應變小組，並召開「美國關稅與新竹市產業對策座談會」，彙整公協會建議，形成透過刺激內需、強化商業活動以穩定經濟的共識。

市府強調，此次消費金發放不僅為產業與內需市場注入動能，也是支持市民生活、凝聚城市向心力的重要措施。預期效益包括短期內帶動消費與間接經濟活動，形成產業連鎖效應、增加就業機會，中長期則促進中小企業擴張與產業技術升級。市府盼市議會支持相關預算編列，並將持續關注經濟情勢，適時推出配套措施，協助市民與產業穩健前行。

新竹市代理市長邱臣遠指出，預計將針對今年9月30日（含）前已設籍新竹市的市民朋友，於明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，預計將針對今年9月30日（含）前已設籍新竹市的市民朋友，於明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬。圖／新竹市政府提供

新竹 經濟發展 美國

延伸閱讀

賴喊協助美國再工業化 賴士葆批：自甘當美國馬前卒

美11月對重卡徵25%關稅 墨國與川普協商救出口

美國防戰略即將出爐 參議員籲勿輕忽印太和中國威脅

川普關稅大刀砍向重型卡車 在社群平台上宣布稅率25%

相關新聞

新竹市發錢了！預計明年每人發5千消費金 議會通過就發

為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金...

規避智慧停車柱收費？竹市轎車車尾露在停車格外引熱議

新竹市府去年起在市區設置智慧停車柱，透過智慧設備提升車格使用率及精準有效管理車格使用狀況，不過，有網友在臉書發文，指有民...

苗栗縣圖、苗栗市公所遭假冒名義開課 急澄清呼籲不要被騙

苗栗縣立圖書館、苗栗市公所等公家單位標誌，近來遭冒用設臉書開班，縣圖、市公所緊急澄清，縣圖並暫停線上報名活動，防止民眾受...

竹市愛老津貼／學者、民團籲活用老年人力、盤點需求

新竹市政府計畫明年編列1億元「愛老津貼」經費，將發放不符「安老津貼」資格的長者每人1萬元，有學者、社福團體肯定會讓長輩有...

竹市明年起擬發愛老津貼 綠籲整合 白挺「套餐」

新竹市政府長年發放每月3千元的「安老津貼」，給2009年前就設籍的65歲以上長者，但愈來愈多長者因設籍限制無法領取。竹市...

六都施政大體檢／長照量能不夠 機構還要「面試」

桃園市人口平均年齡41歲，六都「最年輕」，但超高齡化社會來臨，今年8月推估長照需求人口近7萬5千人，是不少家庭的沉重的課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。