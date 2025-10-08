新竹市發錢了！預計明年每人發5千消費金 議會通過就發

為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金，期盼新竹市議會給予支持並通過預算。發放對象為今年9月30日前已設籍新竹市者，發放人數預計超過45萬。

新竹市代理市長邱臣遠指出，全球經濟在後疫情時代仍面臨挑戰，國際局勢與通膨壓力仍對市民生活造成影響，美國關稅政策更直接衝擊產業經濟發展。為回應對於刺激內需擴大市場需求，規畫此次消費金發放計畫，預計將針對今年9月30日（含）前已設籍新竹市的市民朋友，於明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬。

邱臣遠也指示相關單位即刻啟動規畫相關發放事宜，務必以「簡單便利」為原則，包含65歲以上長者免申請，透過既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，或是規畫臨櫃申辦領取現金，相關申請期程與發放辦法，也將在議會通過預算後，進一步公佈相關細節。

此外，配合中央政府「數位×淨零」國家雙軸轉型政策，本次發放計畫中，也將規畫利用市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供申請，減少申辦時間與人力物力成本。同時也要求「新竹通APP」在資訊安全方面，確實導入包含ISMS資訊安全管理等機制，保障市民資料安全。

市府表示，為因應美國關稅政策，市府於今年4月即成立跨局處應變小組，並召開「美國關稅與新竹市產業對策座談會」，彙整公協會建議，形成透過刺激內需、強化商業活動以穩定經濟的共識。