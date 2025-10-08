快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

國慶連假各地湧觀光人潮 桃園這匝道10月10日封閉7小時

桃園電子報／ 桃園電子報

S 45195551 0
今年國慶連假預估人、車潮將湧入觀光熱區及主要交通幹道。圖：警方提供

國慶日即將到來，桃園市警察局已提前規劃周全的交通疏導與安全維護措施，並結合10月份桃園酒駕大執法專案，全面啟動「酒駕零容忍」行動，展現維護交通秩序與用路安全的決心。

S 45195549 0
連假期間切勿酒後駕車。圖：警方提供

桃園市警察局表示，今(114)年國慶連假預估人、車潮將湧入觀光熱區及主要交通幹道，國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，特別是國道1號平鎮系統南向匝道於連假首日10日清晨5時至中午12時實施匝道封閉措施。警方除於主要幹道及易壅塞路段部署警力，並結合影像監控即時回報車流狀況，適時進行號誌時相調整與分流指揮，確保各交流道及觀光景點車流順暢。

除交通疏導外，交通警察大隊長李維振也特別呼籲民眾，於連假期間切勿酒後駕車。據統計，近年重大交通事故中，酒駕肇事比例仍居高不下，尤其節慶期間親友聚餐飲宴頻繁，更容易因「一時輕忽」釀成憾事。「開車不喝酒、喝酒找代駕」，民眾若需飲酒應選擇代駕或搭乘大眾運輸，千萬不要心存僥倖。

李維振強調，針對近期部分年輕族群追求刺激、夜間聚集進行「危險駕車」、「競速飆車」等行為，警方也嚴正表示絕不寬貸。除規劃專案勤務加強深夜時段巡查外，並蒐證取締違法競速行為，針對改裝車輛、噪音擾民與違法競速等案件依法告發，展現執法決心，維護夜間安寧與道路秩序。

同時呼籲民眾遵守交通規則，駕車不超速、不闖紅燈，保持良好駕駛秩序，共同營造桃園安全的道路環境。 桃警提醒，交通平安從你我做起，國慶出遊「慢看停」、歡聚飲宴「不酒駕」，讓連假成為「快樂出門、平安回家」的美好回憶。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國慶連假各地湧觀光人潮 桃園這匝道10/10封閉7H

延伸閱讀：

  1. 蘆竹警社區治安會議宣導反詐 強化民眾防範意識
  2. 楊梅警入校宣導反詐騙 助外籍僑生學習識詐保護財產

桃園 連假 國慶

延伸閱讀

桃園龍潭警方10月取締酒駕件數增 交通事故減少逾24%

10月連假多…屏警分析車禍肇因多以無照、違停釀禍專案執法

國慶連假嘉義市訂房率逾5成 光織影舞、搖滾音樂祭吸客

娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨

相關新聞

新竹市發錢了！預計明年每人發5千消費金 議會通過就發

為因應美國關稅，促進消費市場內外需求，新竹市政府今宣布，將於明年編列逾22.5億預算，發放市民每人新台幣5000元消費金...

規避智慧停車柱收費？竹市轎車車尾露在停車格外引熱議

新竹市府去年起在市區設置智慧停車柱，透過智慧設備提升車格使用率及精準有效管理車格使用狀況，不過，有網友在臉書發文，指有民...

苗栗縣圖、苗栗市公所遭假冒名義開課 急澄清呼籲不要被騙

苗栗縣立圖書館、苗栗市公所等公家單位標誌，近來遭冒用設臉書開班，縣圖、市公所緊急澄清，縣圖並暫停線上報名活動，防止民眾受...

竹市愛老津貼／學者、民團籲活用老年人力、盤點需求

新竹市政府計畫明年編列1億元「愛老津貼」經費，將發放不符「安老津貼」資格的長者每人1萬元，有學者、社福團體肯定會讓長輩有...

竹市明年起擬發愛老津貼 綠籲整合 白挺「套餐」

新竹市政府長年發放每月3千元的「安老津貼」，給2009年前就設籍的65歲以上長者，但愈來愈多長者因設籍限制無法領取。竹市...

六都施政大體檢／長照量能不夠 機構還要「面試」

桃園市人口平均年齡41歲，六都「最年輕」，但超高齡化社會來臨，今年8月推估長照需求人口近7萬5千人，是不少家庭的沉重的課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。