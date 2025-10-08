國慶連假各地湧觀光人潮 桃園這匝道10月10日封閉7小時

今年國慶連假預估人、車潮將湧入觀光熱區及主要交通幹道。圖：警方提供

國慶日即將到來，桃園市警察局已提前規劃周全的交通疏導與安全維護措施，並結合10月份桃園酒駕大執法專案，全面啟動「酒駕零容忍」行動，展現維護交通秩序與用路安全的決心。

連假期間切勿酒後駕車。圖：警方提供

桃園市警察局表示，今(114)年國慶連假預估人、車潮將湧入觀光熱區及主要交通幹道，國道1號、3號交流道周邊及市區連接道路，如台31線、台66線、桃園大溪老街、石門水庫風景區及青埔高鐵特區等地，均列為交通疏導重點區域，特別是國道1號平鎮系統南向匝道於連假首日10日清晨5時至中午12時實施匝道封閉措施。警方除於主要幹道及易壅塞路段部署警力，並結合影像監控即時回報車流狀況，適時進行號誌時相調整與分流指揮，確保各交流道及觀光景點車流順暢。

除交通疏導外，交通警察大隊長李維振也特別呼籲民眾，於連假期間切勿酒後駕車。據統計，近年重大交通事故中，酒駕肇事比例仍居高不下，尤其節慶期間親友聚餐飲宴頻繁，更容易因「一時輕忽」釀成憾事。「開車不喝酒、喝酒找代駕」，民眾若需飲酒應選擇代駕或搭乘大眾運輸，千萬不要心存僥倖。

李維振強調，針對近期部分年輕族群追求刺激、夜間聚集進行「危險駕車」、「競速飆車」等行為，警方也嚴正表示絕不寬貸。除規劃專案勤務加強深夜時段巡查外，並蒐證取締違法競速行為，針對改裝車輛、噪音擾民與違法競速等案件依法告發，展現執法決心，維護夜間安寧與道路秩序。

同時呼籲民眾遵守交通規則，駕車不超速、不闖紅燈，保持良好駕駛秩序，共同營造桃園安全的道路環境。 桃警提醒，交通平安從你我做起，國慶出遊「慢看停」、歡聚飲宴「不酒駕」，讓連假成為「快樂出門、平安回家」的美好回憶。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國慶連假各地湧觀光人潮 桃園這匝道10/10封閉7H