苗栗縣圖、苗栗市公所遭假冒名義開課 急澄清呼籲不要被騙
苗栗縣立圖書館、苗栗市公所等公家單位標誌，近來遭冒用設臉書開班，縣圖、市公所緊急澄清，縣圖並暫停線上報名活動，防止民眾受騙。
冒用縣圖標誌臉書10月1日出現，縣圖發現後，隨即更改標誌，沒想到冒用臉書跟進，縣圖昨天趕緊向警方報案，市公所10月4日發現冒用市公所標誌臉書，昨天在官方臉書澄清，提醒民眾注意。
冒用縣圖、市公所標誌臉書手法如出一轍，PO出各種研習課程，民眾網路搜尋後進入臉書，點選課程圖片後，自動連結加LINE好友，對方要求填寫資料，並進一步提供課程、費用等。
縣圖、市公所目前都沒有接獲因此受騙損失的案例，不過，縣圖頻頻接到相關查詢電話，除了在臉書、櫃台、佈告欄等澄清，並暫停活動線上報名，擔心不知情的民眾上當，報案希望早日撤除冒用標誌的臉書。
市公所在官網澄清，強調並沒有辦理類似的課程，市公所也沒有成立LINE群組，籲請千萬不要相信、不點連結、不提供個資，市公所不會透過LINE主動加好友，或要求任何匯款、資料填寫。
公所建議民眾可以將LINE「設定」中的「隱私設定」的「阻擋訊息開啟」，來阻擋不是來自好友的訊息；或「好友」裡頭的 「關閉自動加入好友」或 「被允許被加入好友」。
