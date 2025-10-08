快訊

規避智慧停車柱收費？竹市轎車車尾露在停車格外引熱議

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有網友在臉書發文，指有民眾停車時故意露出半個車身在停車格外，遭其他網友質疑此舉是規避智慧停車柱掃描車牌，引發熱議。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
有網友在臉書發文，指有民眾停車時故意露出半個車身在停車格外，遭其他網友質疑此舉是規避智慧停車柱掃描車牌，引發熱議。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

新竹市府去年起在市區設置智慧停車柱，透過智慧設備提升車格使用率及精準有效管理車格使用狀況，不過，有網友在臉書發文，指有民眾停車時故意露出半個車身在停車格外，遭其他網友質疑此舉是規避智慧停車柱掃描車牌，引發熱議；市府交通處回應，若系統未能成功辨識車牌，將發出警訊，由專責人員前往現場補拍影像並進行資料補登。

交通處指出，智慧停車柱於車輛停入後即啟動偵測作業，系統會自動進行車牌辨識，並執行開單作業。若系統未能成功辨識車牌，將發出警訊，由專責人員前往現場補拍影像並進行資料補登。

市府繼前年8月推出智慧裝卸貨車格，去年5月1日擴大推動智慧停車柱及智慧家長接送區，盼透過智慧科技導入城市治理，舒緩停車開單員不足的狀況，同時分擔警察執法的負擔。

市府指出，目前全市智慧停車柱已設置超過1300席，目標在2027年達3600席，屆時智慧化設備覆蓋率將達全市47%。智慧停車柱可即時掌握停車狀況，更可讓民眾即查即找，免去繞路尋找停車位的困擾，同時也減少繞行衍生的空氣汙染排放，節能減碳。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指一輛黑色轎車車主停放轎車時將車尾露在停車格外，部分占用一旁的機車停車格，在轎車車頭前留有大片停車空間，且這已經不是第一次了，。

不少網友看見該則貼文，開始懷疑該車車主在規避智慧停車柱收費，紛紛留言「他把車子到那麼後面，這樣鏡頭拍不到就無法收費了」、「這是刻意想要停免費的吧」、「在躲收費鏡頭嗎？」但也有網友認為「說不定原本前面有機車停在汽車格，只是你看到的時候，機車已經離開了」、「我覺得他是技術差...。」

