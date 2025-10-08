六都施政大體檢【新聞眼】／顧老善政 應從家屬角度思考

超高齡化社會來臨，長照挑戰更艱鉅，桃園市雖為最年輕6都，但眾多青壯人口面臨「上有老、下有小」的三明治世代壓力。張善政市府祭出育兒顧老挺青年政策，方向值得肯定，但實際推動卻陷於「缺人、缺量、缺整合」三重困境，亟待盤點精進、超前部署，接住更多長照家庭。

桃園今年8月老年人口38萬5977人，占比16.41%，雖低於其他5都，但趨勢已不可逆。審計單位與民代多次指出，長照據點布建不僅落後，既患寡也患不均，儘管近年據點數量急起直追，長照服務覆蓋率明顯提升，但都市邊陲與偏鄉卻仍猶如「長照沙漠」，城鄉差距大。

偏鄉地區並非寸土寸金，市府理應跨局處協作，全面盤點並釋出符合土地、建管與消防規範的閒置場域與空間；若公部門財源有限，也應積極引入公私協力，擴大服務量能，才能讓有需求的家庭都能就近獲得服務、喘息。

然而，最核心的瓶頸仍在人力。住宿式機構照服員人力3年來僅成長0.73%，遠落後老年人口24.9%的增幅。當服務人力跟不上需求，不僅影響品質，更讓家屬焦慮。

尤其是交通不便的偏鄉，招募與留任更是難上加難，政府須正視薪資與勞動條件是否合理，提供額外津貼或獎勵，同時強化專業培訓，讓照服員有職涯發展與尊嚴。唯有「質」與「量」並進，才能穩固長照體系根基。

放眼6都，僅新北市明年成立「高齡長照處」，桃園相關業務仍分散不同局處，以申請失智防走失輔具為例，家屬須分頭洽詢社會局與衛生局，往返奔波。

市府應從家屬角度思考，提供更便捷的一站式窗口；唯有長照服務多方優化，真正落實「顧老善政」，三明治世代才能無後顧之憂。