六都施政大體檢／長照量能不夠 機構還要「面試」

桃園市人口平均年齡41歲，六都「最年輕」，但超高齡化社會來臨，今年8月推估長照需求人口近7萬5千人，是不少家庭的沉重的課題，有長者申請長照服務曾面臨人力不足，也有家屬因長輩失智難照顧，屢被長照機構「退貨」，生活快喘不過氣。

78歲謝伯伯在妻子確診中度失智後，一肩扛起照顧責任。他從準備三餐、打掃家務到協助洗澡，凡事親力親為，但隨妻子病況惡化，他身心壓力愈來愈大，去年撥打1966長照專線，為太太申請長照服務後，盼來喘息空間。

經市府專人評估、媒合長照單位，謝伯伯坦言，一開始因長照人力不足，每周僅3天服務，幸好人手補足後，增至每周5天，協助備餐、洗澡與居家打掃、代購等，減輕不少負擔。

陳伯伯去年到衛福部桃園醫院附設日照中心「桃樂居」上課，他不諱言「剛開始比較抗拒」，但來了後發現，不只是有人陪伴、有餐吃，沒那麼孤單，還比以前更有精神。

然而，不少家庭照顧者仍有滿腹心酸，33歲劉小姐獨自照顧中度失智的乾媽，直指政府長照政策「不是不好，而是不夠」，從機構量能、人力到費用，處處都是難以突破的「死迴圈」。

「長照政策提供許多補助，但現實是長照機構需要『面試』長輩。」劉小姐說，脾氣不好或有攻擊性的長輩常遭拒收，真正有需要的人卻難以入住。面對乾媽抗拒，她曾向社會局求助，得到的建議是「找信任的人說服」，對許多家屬來說，這正是最矛盾也最無解的困境。

劉小姐也反映，居服員人力不足是一大問題，長輩須由多名居服員輪流服務，欠缺穩定信任感。還有費用負擔也讓她壓力很大，桃園長照機構每月單是住宿費就要2.7萬至4.5萬元不等，即使中低收入戶有補助，仍需自費7千至上萬元，「沒錢的失能失智老人只能等死」。