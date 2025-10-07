六都施政大體檢【長照篇】／桃園長者年增1.5萬人 照護跟不上

桃園市人口老化速度驚人，近5年成長24.9%，相當於每年多了1.5萬名長者。但民代發現，桃園市長照服務涵蓋率今年8月雖逾8成，逐步邁向「一學區一日照」，但城鄉落差大，且機構家數仍有成長空間，尤其照護人力短缺、一床難求仍未解，學者建議推廣共享照服，讓長照服務更接地氣。

張善政2022年競選市長期間提出「育兒顧老挺青年」政策，強調要為三明治世代減輕家庭負擔，「顧老」目標就包括提高長照服務涵蓋率，今年8月底已增至80.9%。另外，桃園市59學區已有55處設置或規畫日照中心，但仍有4學區待布設。

相較硬體擴張速度，照護人力卻供不應求，桃園社區整合型服務中心（A級單位）近年成長數量雖達5成，但個管師人數僅增加37.9%；目前4625位居家照服員服務1萬8744位失能長者及身心障礙者，平均每人照顧約4名個案，住宿機構床位也是一床難求，一般護理之家占床率逾9成。

「長照服務涵蓋率，各區落差極大。」有護士證照的議員朱珍瑤發現，桃園市雖然幾乎完成1個國中學區、1日照機構的目標，但以2028年長照需求人口推估，不少行政區都達到7成，唯獨八德區僅3成多。她認為，人力不足也是困境，需求愈大愈缺人力。

朱珍瑤也提到，超高齡化社會，長者的醫療和居住同樣是長照重要的一環，北市、新北都有服務長者的社宅資源，台中還有全台首座公立老人復健綜合醫院，都值得桃園借鏡。

議員陳治文指出，桃園長照政策雖有優化，但仍存有區域落差，都會區設置相對密集、選擇多，邊陲地區、偏鄉設立誘因不足，民眾恐被迫跨區甚至跨縣市才有合適的日照中心。隨高齡人口快速成長，社區式日照機構家數與名額一定要再提高，「讓日照真正的社區化」。

另外，地方也盼日照單位申請進度及審核作業流程的標準，再更明確化，比如放寬空間設置標準或簡化民間申請程序，讓更多有心的人才、企業願意投入，提升日照立案數及照護品質。

長照人力不足，長庚大學健康暨長期照護產業碩士學位學程主任林佩欣點出，薪資條件和升遷管道是主因。照服員案量若充足，月薪可達5萬至6萬元，但偏鄉因交通時間長，較不具吸引力，讓長照服務出現城鄉差距。

她建議這些地區可發展不同特色的服務模式，如台中市太平區採取「共享照服員」，打破傳統一對一，讓幾個鄰近家庭共同聘用一名照服員，不僅可提高服務效率，也能降低家庭負擔。