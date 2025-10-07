聽新聞
0:00 / 0:00

六都施政大體檢【長照篇】／桃園長者年增1.5萬人 照護跟不上

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑張裕珍／桃園報導

桃園市人口老化速度驚人，近5年成長24.9%，相當於每年多了1.5萬名長者。但民代發現，桃園市長照服務涵蓋率今年8月雖逾8成，逐步邁向「一學區一日照」，但城鄉落差大，且機構家數仍有成長空間，尤其照護人力短缺、一床難求仍未解，學者建議推廣共享照服，讓長照服務更接地氣。

張善政2022年競選市長期間提出「育兒顧老挺青年」政策，強調要為三明治世代減輕家庭負擔，「顧老」目標就包括提高長照服務涵蓋率，今年8月底已增至80.9%。另外，桃園市59學區已有55處設置或規畫日照中心，但仍有4學區待布設。

相較硬體擴張速度，照護人力卻供不應求，桃園社區整合型服務中心（A級單位）近年成長數量雖達5成，但個管師人數僅增加37.9%；目前4625位居家照服員服務1萬8744位失能長者及身心障礙者，平均每人照顧約4名個案，住宿機構床位也是一床難求，一般護理之家占床率逾9成。

「長照服務涵蓋率，各區落差極大。」有護士證照的議員朱珍瑤發現，桃園市雖然幾乎完成1個國中學區、1日照機構的目標，但以2028年長照需求人口推估，不少行政區都達到7成，唯獨八德區僅3成多。她認為，人力不足也是困境，需求愈大愈缺人力。

朱珍瑤也提到，超高齡化社會，長者的醫療和居住同樣是長照重要的一環，北市、新北都有服務長者的社宅資源，台中還有全台首座公立老人復健綜合醫院，都值得桃園借鏡。

議員陳治文指出，桃園長照政策雖有優化，但仍存有區域落差，都會區設置相對密集、選擇多，邊陲地區、偏鄉設立誘因不足，民眾恐被迫跨區甚至跨縣市才有合適的日照中心。隨高齡人口快速成長，社區式日照機構家數與名額一定要再提高，「讓日照真正的社區化」。

另外，地方也盼日照單位申請進度及審核作業流程的標準，再更明確化，比如放寬空間設置標準或簡化民間申請程序，讓更多有心的人才、企業願意投入，提升日照立案數及照護品質。

長照人力不足，長庚大學健康暨長期照護產業碩士學位學程主任林佩欣點出，薪資條件和升遷管道是主因。照服員案量若充足，月薪可達5萬至6萬元，但偏鄉因交通時間長，較不具吸引力，讓長照服務出現城鄉差距。

她建議這些地區可發展不同特色的服務模式，如台中市太平區採取「共享照服員」，打破傳統一對一，讓幾個鄰近家庭共同聘用一名照服員，不僅可提高服務效率，也能降低家庭負擔。

延伸閱讀

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園虎頭山迎秋季候鳥潮 赤腹鷹今年過境數量逾5千隻

桃園男花4000元買偽造車牌 上路遭逮最高可處7年刑

相關新聞

網瘋傳議員提案通過普發3.4萬元 新竹縣府：無普發現金餘裕

民進黨籍新竹縣議員歐陽霆提案，建議縣府明年普發每人現金3萬4000元獲議會通過，他將消息放到網路，引發民眾瘋傳，開心新竹...

園縣市高峰會登場！大矽谷計畫「只聞樓梯響」 楊文科再提人事擴編

第11次「園縣市高峰會」今天下午在新竹縣舉辦，會中談到桃竹苗地區的大矽谷計畫「只聞樓梯響」，盼中央有更進一步的推動計畫，...

竹市愛老津貼／學者、民團籲活用老年人力、盤點需求

新竹市政府計畫明年編列1億元「愛老津貼」經費，將發放不符「安老津貼」資格的長者每人1萬元，有學者、社福團體肯定會讓長輩有...

竹市明年起擬發愛老津貼 綠籲整合 白挺「套餐」

新竹市政府長年發放每月3千元的「安老津貼」，給2009年前就設籍的65歲以上長者，但愈來愈多長者因設籍限制無法領取。竹市...

六都施政大體檢／長照量能不夠 機構還要「面試」

桃園市人口平均年齡41歲，六都「最年輕」，但超高齡化社會來臨，今年8月推估長照需求人口近7萬5千人，是不少家庭的沉重的課...

六都施政大體檢【新聞眼】／顧老善政 應從家屬角度思考

超高齡化社會來臨，長照挑戰更艱鉅，桃園市雖為最年輕6都，但眾多青壯人口面臨「上有老、下有小」的三明治世代壓力。張善政市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。