竹市愛老津貼／學者、民團籲活用老年人力、盤點需求

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市政府計畫明年編列1億元「愛老津貼」經費，將發放不符「安老津貼」資格的長者每人1萬元，有學者、社福團體肯定會讓長輩有感，但也盼市府逐年盤點政策是否符合需求，且建議活用老年人力，協助長者開啟「第三人生」。

明新科大樂齡服務產業管理系副教授古旻陞說，新竹市計畫發放1萬元津貼，確實會帶給長輩幸福感，若市府預算足夠，且有排富機制，他會給予支持。建議市府更要積極盤點與活用老年人力，否則經濟都壓在中青年身上，國家早晚會破產。

古旻陞說，市府除應多方檢視老年政策，例如醫療服務、交通資源等是否符合長輩需求，照顧老年的休閒生活，也建議要盤點樂齡長輩人力情形，讓這些滿65歲以上的人力，可以再為產業或社區所用，讓老年人力更加活絡，他認為會更有意義。

「應積極成就長者的第三人生」，古旻陞提到，現代人平均壽命已經往後，超過80歲，許多剛滿64歲的長者仍有體能與活力，「生活不應該留下空白」，建議市府從政策著手，也讓這些退休人力能更有所發揮，進而帶動城市發展。

中華民國老人福利推動聯盟主任劉玫伶表示，地方政府財源不一，老人福利的項目與內容也各有不同，新竹市政府願意針對原本不符安老津貼資格的長者，去發放愛老津貼，她個人給予肯定，但也期待相關社福政策永續，不要是因為選舉年才發放。

劉玫伶表示，超高齡化社會來臨，老年人口越來越多，需求或使用情形變化可能較大，老人福利政策若5、6年都未檢討，可能不符實際需求，提醒政府機關要在年底時盤點，若實際需求比預期多或少，就應該在隔年度調整、因應。

老年人口 高齡化 幸福感

