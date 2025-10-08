竹市明年起擬發愛老津貼 綠籲整合 白挺「套餐」

新竹市政府長年發放每月3千元的「安老津貼」，給2009年前就設籍的65歲以上長者，但愈來愈多長者因設籍限制無法領取。竹市府昨宣布，將針對無法領取安老津貼的長者，明年起每年發放1萬元「愛老津貼」，並訂排富機制。綠營議員認為，兩套津貼相差2萬6千元，應研擬一致性或分級敬老福利，以確保公平性。

各縣市禮敬長者，發放各種形式禮金。桃園市府針對65歲以上長者，每年發放春節、端午及中秋三節禮金各2500元，還有重陽禮金2500元，總數共1萬元。台中市府針對百歲人瑞每月發6000元，65歲以上重陽敬老禮金2000元到5000元，百歲人瑞發1萬元。

新竹市行之有年發放安老津貼，社會處表示，依規定2009年元旦以前設籍，今年近4萬人可領取，編列約14億元預算；不過2009年以後設籍長者，或因戶籍遷出又遷入，都不符領取資格。

竹市府表示，長者常陳情不公平，加上新竹縣府也發放長者津貼，市府明年起推出「愛老津貼」，提供年滿65歲且已連續設籍、實際居住竹市滿10年以上長者，每人發放1萬元。

社會處說明，截至今年8月，竹市老年人口破7萬人，占全市人口約15%，愛老津貼將設排富條款，兼顧財政及照顧經濟困難的長者，明年編列1億元預算，預估1萬人受惠，預算案已送議會審議。

民進黨議員楊玲宜認為，照顧長者方向正確，但政策規畫混亂，應優化安老津貼，採設籍時間分級制，例如設籍滿10年者每月領5000元津貼，設籍5年者每月3000元，才有公平性與正當性。

民進黨議員鄭美娟表示，安老津貼有「設籍時間」門檻，差1天入籍的長者，每年就少2.6萬元，難免會覺得「差別對待」；應全面檢視現行制度，整合成一致性的敬老福利，避免產生不公平。

民眾黨議員李國璋指出，市府在不違反法令的前提下，運用財源設計出「套餐」政策，他支持且樂觀其成。