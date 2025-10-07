網瘋傳議員提案通過普發3.4萬元 新竹縣府：無普發現金餘裕

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
普發現金示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
普發現金示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

民進黨籍新竹議員歐陽霆提案，建議縣府明年普發每人現金3萬4000元獲議會通過，他將消息放到網路，引發民眾瘋傳，開心新竹縣府要發放獎金了。新竹縣府晚間回應，基於財務現況，實無普發現金餘裕，將優先把資源投入於教育建設、營養午餐、社會福利、交通建設、警消人力等重大建設或縣民需求上。

縣議員歐陽霆今天晚間受訪說，他在上周臨時會提案，獲得無黨籍議員鄭朝鐘、呂宛庭、鄭美琴以及國民黨籍議員吳菊花的附議連署，經臨時會通過建請縣府把2024年度歲計賸餘17億9千萬，加上新財劃法上路將增加的185億地方統籌分配款，除以今年6月的全縣人口數，普發現金3萬4000元給新竹縣民還稅於民。

新竹縣長楊文科對於歐陽霆的提案，他回應媒體表示，縣府財力根本不允許，歐陽霆的提案雖在議會通過，但縣府無力也不會發放，將充分跟議會說明不可行的原因。

不過，歐陽霆透露，今天晚間將臨時會的消息曝光，雖然新竹縣府有行政裁量權，但已有許多民眾回應、轉傳，這就代表民意希望可發放，他身為議員，應該要轉達民意。

歐陽霆今天晚間在網路寫臨時會新竹縣加碼普發3萬4千元，臨時會決議照案通過。消息曝光，引發三千多人轉傳，民眾留言「感謝議員」、「現在遷戶籍來得及嗎？」、「恭喜新竹人」，不過也有人回應「不要騙了」、「發現金就是目前最好的政策嗎？」

歐陽霆也解釋會提案，是因為現在物價上漲、生活成本增加，民眾對於政府減輕負擔、回饋民生的期待高，大家都知道中央既已釋出資源給地方，地方政府更應本於公平分配與財政透明原則，展現與民共享成果的誠意。

對此，新竹縣府晚間回應，臨時會提案通過，會送請縣府研議辦理。基於財務現況，實無普發現金餘裕，將優先把資源投入於教育建設、營養午餐、社會福利、交通建設、警消人力等重大建設或縣民需求上。

民進黨籍新竹縣議員歐陽霆提案，建議縣府明年普發每人現金3萬4000元獲議會通過。圖／取自議員歐陽霆Threads
民進黨籍新竹縣議員歐陽霆提案，建議縣府明年普發每人現金3萬4000元獲議會通過。圖／取自議員歐陽霆Threads
歐陽霆今天晚間在網路寫臨時會新竹縣加碼普發3萬4千元，臨時會決議照案通過。圖／取自議員歐陽霆Threads
歐陽霆今天晚間在網路寫臨時會新竹縣加碼普發3萬4千元，臨時會決議照案通過。圖／取自議員歐陽霆Threads

